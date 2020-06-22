ألمانيا: 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب "الألمانية" يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 190 ألفا و359 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8885 حالة، بزيادة 3 حالة وفاة مقارنة بأمس الأحد.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 175 ألفا و300 حالة، بزيادة نحو 400 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الأحد، بلغ معدل الاستنساخ 79ر1 ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى فردين أو ثلاثة تقريبا في المتوسط.

وأشار المعهد إلى أن هذه القيمة انعكاس للتغيرات قصيرة المدى في عدد الإصابات، التي حدثت بسبب ظهور بؤر تفشت فيها العدوى.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.