بدء تشغيل خدمة القطار الآلي لنقل مسافري الرحلات الدولية في مطار جدة

بدأت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم تشغيل خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية "القطار الداخلي" لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد الصالة (1) من منطقة إنهاء ‏اجراءات السفر إلى منطقة ‏صالات السفر الدولية والعكس وهي الخدمة الأولى من نوعها بمطارات المملكة. ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000 متر بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة ويضم محطتين ومسارين يعمل بها 10 عربات في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبا وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى 170 ثانية.

وعد عصام نور مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي خدمة الناقل الآلي الداخلي إضافة تقنية ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها المطار الجديد إذ لايوجد هذا النوع من القطارات الآلية الا في مطارات عالمية متقدمة محدودة. وأشار إلى أن الناقل الآلي الداخلي يهدف إلى نقل المسافرين الدوليين من المنطقة A ‏بعد إنهاء ‏إجراءات السفر إلى المنطقة E صالات السفر الدولية والعكس وقد تم تزويده بجميع الأنظمة المتواجدة بصالات المطار مثل : نظام التكييف والإذاعة ونظم المعلومات وأن جميع عربات الناقل الآلي اشتملت أيضا على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته.

يذكر أن المرحلة الأولى من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا وصولا إلى 80 مليون مسافر عند إكمال المرحلة الثالثة وتقع صالات المسافرين على مساحة 810 ألآف متر مربع لخدمة جميع الرحلات الداخلية والدولية وتحتوي صالات الركاب على 220 منصة و 80 جهاز خدمة ذاتية لخدمة المسافرين وتضم أيضا 46 بوابة للطائرات منها 25 بوابة للرحلات الدولية و 13 بوابة للرحلات الداخلية إضافة إلى 8 بوابات مزدوجة الاستعمال و 94 جسرا متحركا موصلا للطائرات مباشرة بحيث يكون هناك جسران لكل بوابة و 3 جسور للطائرات العملاقة .