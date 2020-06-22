أبوظبي تسمح بالتنقل والحركة بين مدنها اعتبارا من الغد

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من السادسة صباحاً غدا الثلاثاء.

ويأتي القرار، حسبما أفاد بيان صحفي نشرته صحيفة "البيان" الاماراتية على موقعها الالكتروني اليوم، بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد.19-

وبحسب "الألمانية" وفق البيان، يكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وطبقا للبيان، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح، ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.