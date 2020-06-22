الصحة العالمية: العالم يسجل أعلى زيادة يومية للإصابات

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الأحد مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة، وذلك بحسب رويترز.

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232 وتم تسجيله في 18 يونيو حزيران.

