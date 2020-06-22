القوى الوطنية الليبية تطالب الجيش المصري بدعم قواتها المسلحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده جاهزية القوات المسلحة في المنطقة الغربية.

فيما دعا المجلس الأعلى للقبائل وقوى وطنية وشعبية ليبية، الجيش المصري، إلى دعم القوات المسلحة الليبية بشكل مباشر، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أمس الأحد: "نثمن دور القيادة والبرلمان المصريين في موقفهم تجاه ليبيا".

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، أن الدور المصري قيادي وريادي لأجل ضمان أمن المنطقة"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وتابع: "قواتنا تراقب الوضع في ليبيا عن كثب وأي خطر يهددنا نحن جاهزون لرده".

وزاد: "القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة وهي حل المليشيات وجمع السلاح".

وأردف: "تم تحديد منطقة الحظر الجوي، ونحذر كافة مستخدمي الأجواء الجوية من تجاوزها".

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، غدا، اجتماعا طارئا برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، بناء على طلب من مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويبحث الاجتماع، وفقا لبيان أصدرته الجامعة العربية، أمس، تطورات الوضع في ليبيا.

كما تستضيف جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا على مستوى كبار المسؤولين، بالتنسيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان أمس، أن الاجتماع سيناقش مجمل التطورات العسكرية والأمنية الراهنة في ليبيا خاصة حالة التصعيد والتحشيد الميداني حول مدينة سرت، وسبل الوصول إلى التهدئة الفورية التي تفضي إلى استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يعد الثالث للجنة المتابعة منذ إطلاق أعمالها في الاجتماع الوزاري الذي عقدته أطراف عملية برلين في ميونخ 16 شباط (فبراير) الماضي، بهدف الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

وأكدت السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مشددة على وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من الإرهاب وداعميه في المنطقة.

ودعت المملكة، المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وأعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، في بيان أمس، عن امتنانه لخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، لافتا إلى أن المجلس يدرك أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين ونشر المرتزقة يهدف في الأساس إلى تمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وإفريقيا عموما.

ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي، مطالبا بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة الميليشيات ومساعدة الشعب الليبي على إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ليبيا ومصر.

من جانبها، أكدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أنها "تتشرف بالانضمام لكل القوى السياسية الوطنية الليبية في طلب الدعم المصري المباشر للقضاء على الفوضى وتغول الميليشيات الإرهابية، ومساعدة الشعب الليبي على إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تابعت وجماهير الشعب الليبي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت يشتد فيه التدخل الأجنبي العسكري المباشر والسافر في ليبيا، وتصدير عشرات الآلاف من الإرهابيين علنا وأمام العالم إليها لتحولها إلى قاعدة للإرهاب الدولي، وتتغول فيها الميليشيات الإجرامية بغطاء ودعم وتمويل من دول تظهر عداءها للشعب الليبي وطمعها في ثرواته".

وتابعت الحركة أنها نبهت "دائما للعنجهية والصلف التركي وتبجحه بتبنيه ودعمه التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين، بهدف الاستيلاء على الثروات الليبية من خلال نشر المرتزقة وفرض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على مفاصل السلطة في البلاد، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية خاصة مصر وتونس والجزائر ودول الجوار الإفريقي، وزعزعة الأمن والاستقرار في حوض المتوسط".

بدوره، رحب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بما ورد في خطاب الرئيس المصري بشأن ليبيا. وقال صالح، في بيان أمس، "إن كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب، والتصدي للغزو الأجنبي، مثمنا وقفته الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقف القتال وحقن الدماء والوقـوف صفا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يفضي إلى حلول مرضية. وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لأدعو المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهرة، داعيا الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

ووجه صالح رسالة إلى أبناء الشعب الليبي قائلا: "بلادكم تمر بمنعطف خطير يتطلب من باب الوطنية الحرص على توحيد المواقف لتجاوز العقبات والاختلافات وقطع الطريق على الأطماع الأجنبية ودرءا لمخاطر التدخل العسكري الأجنبي الذي يهدف إلى نهب الثروات والنيل من وحدة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها". كما رحب أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال تفقده قوات الجيش المصري على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: إن تصريحات السيسي متناغمة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن دور مصر يهدف إلى وقف الاقتتال بين الليبيين ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي.

وأكد حومة دور مصر المحوري في الأزمة الليبية كدولة جارة تهمها مصلحة الشعب الليبي وتسعى للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الراهنة. وفي السياق، دعت رابطة العالم الإسلامي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة "إعلان القاهرة بشأن ليبيا" الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، التي تمثل خريطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وأكدت الرابطة في بيان للشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب مصر فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يعد ركنا مهما من أمن الأمة العربية والإسلامية.