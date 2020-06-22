3379 إصابة جديدة بكورونا .. و«الصحة»: نمو العدوى بدأ في الاستقرار

تطبيق التباعد الاجتماعي في إحدى الدوائر الحكومية. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157612 إصابة، بينها 55215 حالة نشطة، منها 2027 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2213 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 101130 حالة شفاء.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1267 وفاة.

وزاد، "بلغ عدد الفحوص الجديدة 35656 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى نحو 1.3 مليون فحص".

وأوضح العبدالعالي، أن الإصابات الجديدة توزعت في عدد من المدن، تصدرتها الرياض بـ668 إصابة، وجدة بـ342، ومكة المكرمة بـ340.

وأشار إلى أن ارتفاع الحالات الحرجة لا يزال متواصلا، مسجلا زيادة 9 في المائة عن الأسبوع الماضي، منوها بأن نمو العدوى بدأ في الاستقرار، معربا عن أمله أن ينخفض خلال الأيام المقبلة.

وقال، إن المملكة تبدأ مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدا ألا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين، وننصح بعضنا بعضا بالحرص على صحتنا وعدم المصافحة".

وأكد العبدالعالي أن وزارة الصحة وفرت نحو 50 ألف إسوارة إلكترونية لاستخدامها عند الحاجة إلى تتبع الحالات.

من جانبه، أوضح المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن العودة للأوضاع الطبيعية لا تعني زوال المخاطر، مبينا أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يفشل في تطبيق الضوابط المعتمدة للوقاية من الفيروس أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.

وأشار إلى السماح بعودة قاعات الأفراح بشرط عدم زيادة الحضور عن 50 شخصا، وأن رجال الأمن يتابعون من يتجاوز النظام أو يخالف إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامة ورصد التجمعات.

بدوره، أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية تطبيق الضوابط الوقائية، مبينا بأن الوزارة تعمل منذ بدء الجائحة على التأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الضوابط الوقائية، حيث قامت خلال المدة الماضية حتى اليوم بأكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية، مشيرا إلى أن الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقار العمل سيكون عملهم عن بعد.

ولفت النظر إلى استمرار عمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة، حسب تصنيف وزارة الصحة، عن بعد.