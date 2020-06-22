إيران .. «الجاسوسية» تهمة لإقصاء المعارض وإلهاء الشعب

يستعين النظام باللعبة القديمة عينها بحثا عن المشروعية.

أصدر القضاء الإيراني، قبل نحو أسبوعين حكما بالإعدام في حق مواطن إيراني يدعى محمود موسوي مجد، بتهم التعاون والتجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي، وتقديم معلومات عن تحركات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أدت إلى مقتله في 3 كانون الثاني (يناير) 2020، في غارة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

تعرضت هذه الرواية للمراجعة والتعديل أكثر من مرة على المستوى الرسمي، فالمتهم محمود موسوي مجد - وفق ما جاء في البيان الأول - متورط بشكل مباشر في عملية مقتل الجنرال سليماني، قبل أن يعدل غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم القضاء متن الرواية، حين أكد أن "الجاسوس" اعتقل في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، أي أنه كان مسجونا قبل نحو 15 شهرا من عملية القتل، ثم جاء البلاغ الثالث الذي أكد أن إلقاء القبض على "الواشي المفترض" تم في سورية، حيث كان يقيم ويتعقب تحركات قائد فيلق القدس، وله صلات بالقوات الاستشارية الإيرانية.

عززت من هذا التضارب الأنباء المتداولة في الأوساط الإيرانية، حول هوية الرجل الغامضة، فوكالة "تسنيم" الإيرانية تؤكد استنادا إلى ما عدته معلومات حصرية عن موسوي، أنه "لم يكن عسكريا، ولا من أفراد الحرس الثوري، ولا من المتطوعين في سورية"، فيما تفيد وكالة الأنباء الحقوقية الإيرانية "هرانا" الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن موسوي مجد كان طالب دراسات عليا في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتسقط عنه تقارير صحافية أخرى العضوية في الحرس الثوري الإيراني، لكنها تقر بكونه من العناصر المؤثرة في فيلق القدس، والمقرب جدا من قاسم سليماني، كما تظهر الصورة الوحيدة لموسوي المتداولة في الإعلام بالزي العسكري الإيراني.

تعددت المحاكمات على غرار الروايات بشأن "الجاسوس الأمريكي"، فقد أدانته المحكمة الثورية - الفرع 15 - بتاريخ 25 آب (أغسطس) 2019، في أولى محاكماته بالإعدام، ثم أعيدت محاكمته، بتاريخ 23 آذار (مارس) 2020، بعدما ادعت المحكمة العليا أن هناك أخطاء إجرائية في محاكمته، في المحكمة ذاتها، وقد أيدت الشعبة 19 في المحكمة العليا حكمها، وفي 9 حزيران (يونيو)، سيواجه الرجل مجددا حكم الإعدام، بعد اتهامه بتجميع معلومات عن المراكز الأمنية والجيش الإيراني، تحديدا تحركات قائد فيلق القدس، لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مقابل أموال تقدر بنحو خمسة آلاف دولار شهريا.

تعتري قصة "الجاسوس الأمريكي" تناقضات جمة تجعلها موضع شك وريبة، بينما يقف المدقق في تفاصيل الروايات الثلاث عند ثغرات، تفرض الاستفهام عن الدواعي وراء هندسة وإخراج نظام المرشد مثل هذا السيناريو بتلك الطريقة. لا يعقل أن نظاما يجاهر علانية بطموحه في امتلاك السلاح النووي، يعجز عن صياغة - أو بالأحرى - صناعة، حبكة قصصية تحظى بالقبول لدى الرأي العام وعموم الشعب الإيراني.

يبقى أول سؤال يوجه إلى رجال المرشد، حول قصة "الجاسوس" محمود موسوي مجد، هو كيف يمكن لشخص يقبع في غياهب السجن - بحسب ما أفادت به الرواية الرسمية - أن يقدم لأجهزة الاستخبارات الأجنبية معلومات ساعدت على عملية مقتل سليماني في العراق؟ وإن صح قيامه بالأمر، فهذا يجعل منه بطلا قوميا بلا منازع. إذ لا يعقل أن ينجح سجين في التواصل مع وكالات أجنبية، وتزويدها بمعطيات حساسة بشأن قيادات الصف الأول في النظام، دون أن يفتضح أمره. ثم وعلى فرض نجاحه في التواصل مع الأجانب، فمن تكون الجهة التي زودته بتلك المعلومات الثمينة بشأن تحركات سليماني؟ وماذا عن مسألة الرقابة والأمن داخل المؤسسات السجنية؟

يسعى صناع القرار في طهران إلى تلميع صورة النظام أمام الشعب الإيراني، بتقديم رواية تظهر أن المقتل الأمريكي لقائد فيلق القدس، نجح بسبب الاختراق من الداخل، يحاول هؤلاء أن يقنعوا الإيرانيين بأن بني جلدتهم من خونة وعملاء وجواسيس هم من أسهموا وسهلوا على الأمريكيين الهجوم على سليماني. ربما يحظى هذا الخطاب بالقبول والتصديق لدى قلة قليلة من أبناء الشعب، أما أكثرية الإيرانيين فيدركون جيدا أن مجمل تحركات الجنرال سليماني مكشوفة، خاصة بعد نجاحه في الحيلولة دون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

يستعين النظام باللعبة القديمة عينها بحثا عن المشروعية في أوساط الإيرانيين، لذا روج لهذه الرواية ذات الإخراج السيئ، وحتى يضمن لها بعضا من البريق في أوساط المجتمع الإيراني، ربط الجاسوس المزعوم بإسرائيل، ففي قائمة التهم الموجهة إلى محمود موسوي مجد نجد التعامل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. إن هذا الزعم بدوره يحتاج إلى وقفة للتفكير قليلا، فلو صح أن إسرائيل دخلت على خط عملية قتل سليماني لكانت في دائرة المستهدفين كرد على العملية. نذكر بأن الضربات الصاروخية استهدفت قواعد عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، دون أي استهداف لإسرائيل في انتقامها على مقتل سليماني، ما يفتح الباب لسؤال محرج للنظام، لو صح زعم تورط إسرائيل في مقتل سليماني، فلماذا لم ترد طهران علنا على إسرائيل؟

أفقدت الضربات المتوالية "خناق العقوبات، جائحة كورونا، تطويق الأذرع الإقليمية كالحوثيين وحزب الله..." نظام المرشد توازنه، بعدما تهاوت المحطات التي كان يراهن عليها من أجل استعادة زمام الأمور، التي خرج منها خاوي الوفاض بمزيد من التيه والإرباك. لذا اهتدى إلى مثل هذه القصص قصد إلهاء الشعب الإيراني عن متابعة ما يجري في البلاد، فقصة "الجاسوس" برواياتها ومحاكماتها العديدة أمر مقصود، فهو جزء من سلسلة إجراءات لتشتيت انتباه الإيرانيين عما تتخبط فيه إيران، بعد جائحة فيروس كورونا.