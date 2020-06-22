بيع جيتار لكورت كوباين بـ 6 ملايين دولار

استخدم كوباين الجيتار مع فرقة نيرفانا العام 1993."الفرنسية"

بيع جيتار استخدمه كورت كوباين خلال تسجيله حفلته الموسيقية الشهيرة "أنبلاجد" مع فرقة نيرفانا 1993 بستة ملايين دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز أوكشنز" أمس الأول، فيما يشكل سعرا قياسيا لآلة جيتار، بحسب "الفرنسية".

واشترى الجتيار رجل الأعمال الأسترالي بيتر فريدمان مؤسس شركة "رود مايكروفونز"، الذي حضر شخصيا المزاد في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال فريدمان على الفور، إنه ينوي عرض الآلة في مدن عدة عبر العالم على أن يذهب ريع المعارض إلى جمعيات خيرية تدعم الوسط الفني. وتجاوز السعر بكثير القيمة المقدرة للجيتار التي حددتها در جوليينز بمليون دولار. وكان أغلى جيتار في العالم حتى الآن هو من طراز "فندر ستراكو كاستر" استخدمه ديفيد جيلمور العازف في فرقة بينك فلويد البريطانية.

وكان الجيتار المسمى "بلاك سترات"، قد بيع بسعر 3,975 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في حزيران (يونيو) 2019 وذهب ريعه إلى جمعيات خيرية.

وجيتار كوباين هو طراز نادر من صنع شركة "مارتن" الأمريكية يعود لـ1959. وصنعت منه 302 آلة فقط.

وشكلت حفلة "أنبلاجد" المسجلة في نيويورك في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1993 ذروة مسيرة فرقة "نيرفانا" للروك الأكثر تميزا في التسعينيات، خصوصا في مجال موسيقى جرانج.

وأدت الفرقة في الحفلة أشهر أغانيها فضلا عن أغنية ديفيد بووي "ذا مان هو سولد ذا ورلد" بشكل لافت.

وأتت هذه الحفلة قبل أقل من ستة أشهر على انتحار كورت كوباين الذي كان يعاني الاكتئاب في الخامس من أبريل 1994.

وانتحر كوباين قبل صدور "أنبلاجد" الذي احتل صدارة مبيعات الأسطوانات مع طرحه في نوفمبر 1994.

وتفيد مجلة "بيلبورد" المتخصصة أن أكثر من خمسة ملايين أسطوانة بيعت في الولايات المتحدة وحدها.

وفي نهاية أكتوبر بيعت سترة خضراء ارتداها كورت كوباين خلال تسجيل "أنبلاجد" بسعر 334 ألف دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز أوكشنز" أيضا.