تمدد الخطر التركي على أراض عربية انتهاك للسيادة واستباحة للخيرات

تواصل تركيا ومن خلفها جماعة الإخوان المسلمين العبث بدول عربية، أملا في إحياء أمجاد الخلافة العثمانية، التي جثمت على صدور العرب نحو 400 عام، ساد فيها القهر والذل والتخلف والجهل والفساد، إذ انطلقت مسيرة التدخلات بعد أن أوهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناس بدفاعه عن الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مسوقا لنفسه بعض الفيديوهات التي يقرأ فيها آيات من القرآن الكريم، بتسويق وتمويل من "تنظيم الحمدين" وأتباع جماعة الإخوان المسلمين العرب، إلى جانب تأييد طويل ومتواصل للجماعات الإرهابية في المنطقة، التي لم تقل بطشا ودموية عن النظام السوري، ليأخذ من مدينة إدلب مستقرا لقواته ومركزا لعملياته في سورية لنهب خيراتها ولتصفية حساباته مع الأكراد، جاعلا منهم ذريعة للتدخل في شؤون سورية والعراق واقتحام مناطق شمال شرق الفرات، محاولا إقامة منطقة عازلة هناك، كما تحرك نحو ليبيا، من خلال سلب إرادة الشعب الليبي بالسيطرة حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج، محققا عبرها إقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية، بهدف السيطرة على الخيرات والمقدرات الليبية.

يخشى الرئيس أردوغان من قياداته العسكرية، خصوصا من الانقلاب عليه، إذ يعيش أسوأ أيام حكمه، بعد أن خسر رفاقه المؤثرين في حزب العدالة والتنمية وقاعدته في تركيا، التي أوصلته إلى سدة الحكم، بعد أن ضحى بهم لترضية صهريه اللذين يسيطران على مفاصل الحكم في الدولة التركية، وليتخلص من المأزق الداخلي كان لزاما عليه التحرك نحو الخارج، وافتعال الأزمات حتى يحفظ مكانه في السلطة ويشغل جنرالاته بالمعارك المتناثرة هنا وهناك، لاتقاء شرهم، وعدم التفكير في الانقلاب عليه، كما حصل عام 2016 بعد المحاولة الفاشلة، التي قيل عنها إنها مفتعلة لتصفية خصومه السياسيين، لكن هذا الرجل المهووس بالسلطة، والمعجب بالتجربة الإيرانية بالتدخل في شؤون الدول المجاورة وما بعدها، يمارس هواية اللعب بالنار بأموال عربية، بحسب ما يرصده المراقبون، إذ تتولى قطر دور خزينة تركيا والإخوان المسلمين، وهي تدفع تكاليف الحروب العسكرية والسياسية، حيث تؤدي مهمتها بحرفية عالية ومنقطعة النظير، حتى إن الشعب القطري لم يحظ بها، فهي - أي حكومة الحمدين - تدفع الغالي والنفيس للإبقاء على قيمة الليرة التركية والحفاظ عليها من شبح الانهيار، ليس ذلك فحسب، بل إنها تسخر قدراتها كافة خصوصا الإعلامية للدفاع عن وجهة النظر الخاصة بالرئيس أردوغان وزبانيته من الإخوان المسلمين.

يستنزف الرئيس التركي صداقاته السياسية، خصوصا مع الدول العربية وحليفته الشرقية روسيا، فبعد التقارب مع قطر على حساب العلاقة مع الدول العربية ذات التأثير الأهم والأبرز في المنطقة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وخسارة الغطاء العربي السني، والشرعية المتمثلة في الأهمية الاستراتيجية للحرمين الشريفين والأزهر الشريف، اكتفى أردوغان بوجود مادي محدود داخل قواعد عسكرية في قطر، إضافة إلى بضعة اتفاقات عسكرية مع "تنظيم الحمدين"، يعتقد أنها ستتيح له ثقلا سياسيا وعسكريا في الخليج العربي، كما أنه اليوم في طريقه إلى خسارة روسيا، بعد طريق وعر من المفاوضات في سورية، ليصل إلى طريق مسدودة في المفاوضات معها فيما يخص الشأن الليبي، وهذا ما بدا واضحا بعد تأجيل مفاجئ لزيارة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، وسيرجي شايجو وزير الدفاع إلى تركيا أخيرا، وأن المباحثات ستتواصل على مستوى نواب الوزراء، إذ سبق لحكومة الوفاق، أن رفضت عرضا مصريا للتهدئة في ليبيا، وهذا في حد ذاته مخاطرة من تركيا، إذ تعد مصر أي وجود عسكري هناك تهديدا لأمنها القومي، الذي قد يدفعها إلى التحرك عسكريا في وجه القوات التركية هناك، وفي ظل الجفاء التركي الروسي خصوصا، والمقت الأوروبي والأمريكي للسياسات التركية، فلا مفر للرئيس أردوغان من مواجهة العالم أجمع، والخضوع للإرادة الدولية، التي قد تعرض بلاده لحصار اقتصادي، كالذي تواجهه حليفتها إيران.

إلى ذلك، تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحركات التركية في ليبيا، والعراق، لكنها تكتفي بالتدخل بأدنى المستويات إلى حد الآن، والتدخل بطريقة مشابهة لما جرى في سورية، لكن هنالك أصواتا في الكونجرس الأمريكي ومن الحزب الديمقراطي الحاكم نفد صبرها من سياسات الرئيس أردوغان، ولن تسمح له بالاعتداء على الأكراد مرة أخرى بعد أن تخلت عنهم في سورية، إذ يرى متخصصون في الشأن الأمريكي أن الأكراد ورقة ضغط رابحة في يد الحكومة الأمريكية، وعنصر فعال لبقائهم أو وجودهم في شمال العراق، كما أن الموقف العراقي الرسمي والشعبي بكل مكوناته، يرفض العمليات العسكرية الأخيرة، التي تشنها القوات التركية على الأراضي العراقية، عادّة هذه التصرفات "مستفزة"، بعد أن استدعت الحكومة العراقية السفير التركي لديها مرتين في أقل من 48 ساعة، معبرة عن رفضها إقامة مزيد من القواعد العسكرية على أراضيها، إضافة إلى الضربات الجوية ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي العراقية، حيث تقوم الرواية التركية على نقاط مفادها أن الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى، حيث يوجد هناك أكثر من عشر قواعد مؤقتة، وستقام قواعد جديدة، ورفضا للضربات الجوية على أراض عربية، قالت الإمارات أخيرا، "إن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تنتهك سيادته".

تتجه عيون الشعب العربي هذا الشهر الجاري إلى القمة العربية التي ستعقد في الجزائر، التي قدر لها أن تؤجل بسبب فيروس كورونا، إذ سيقول العرب كلمتهم، ضد التدخلات التركية والإيرانية في شؤون الدول العربية.