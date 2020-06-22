الوباء يلهب شعور السود في أمريكا بالظلم

خلال الأعوام التسعة الماضية، كانت جيسيكا تاكر تكسب 7.50 دولار في الساعة من عملها في شركة غسيل ملابس بالجملة في جرينفيل، ميسيسيبي، التي تخدم عدة مستشفيات في الولاية فضلا عن ولايتي لويزيانا وأركنسو المجاورتين.

حتى في أفضل الأوقات، يعد ذلك عملا شاقا. العاملون في الشركة فوق المائة، ومعظمهم من الأمريكيين السود، يغسلون ويفرزون ملابس الكتان في غرفة رطبة سيئة التهوية عرضة للفيضانات.

عندما أجبر فيروس كورونا ولاية ميسيسيبي على إغلاق اقتصادها في أوائل آذار (مارس) الماضي، تم تصنيف السيدة تاكر وزملائها كعاملين ضروريين، ما يعني أن عليهم مواصلة الذهاب إلى العمل.

وتقول إن شركة غسيل الملابس اتخذت القليل من تدابير الحماية الإضافية لضمان سلامتهم: لم يتم فرض التباعد الاجتماعي، واضطر العاملون أنفسهم إلى شراء الكمامات والقفازات التي يمكن التخلص منها.

الآن يخشون أن يصابوا بالفيروس من الأغطية المتسخة التي تصل يوميا إلى الشركة. تقول السيدة تاكر البالغة من العمر 41 عاما: "يقول الناس أنت في نعمة لأنك تعملين، لكنها مخاطرة. لدينا عائلات، ونفضل البقاء في المنزل مثل أي شخص آخر في الحجر الصحي".

عندما اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة ردا على مقتل جورج فلويد في الخامس والعشرين من أيار (مايو) الماضي، تغذى الغضب من وحشية الشرطة أيضا من الشعور بالظلم الكبير بسبب تأثير فيروس كورونا.

ليس لأن الأشخاص السود ماتوا من المرض بأعداد كبيرة وبشكل غير متناسب: هناك دلائل مبكرة على أنهم سيتحملون وطأة التداعيات الاقتصادية أيضا.

أكثرية العمال السود في الوظائف التي عدت ضرورية، مثل تلك التي في مجال النقل العام والرعاية الصحية، ليست سوى سبب واحد جعل المجتمع الأمريكي الأسود الأكثر تضررا، من أسوأ وباء في العصر الحديث.

الفوارق العميقة في الحصول على الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وظروف المعيشة في أماكن مزدحمة، اجتمعت لتجعل الفيروس مميتا بشكل خاص للأشخاص الملونين.

يقول تشاد ريكس، وهو كبير الممرضين الذي يدير أحد المستشفيات المخصصة لعلاج حالات كوفيد - 19 الحكومية في كاليفورنيا: "لدينا أشخاص محرومون من حقوقهم، مع إمكانية وصول دون المستوى إلى الرعاية الصحية وتمويل ضئيل، وسكان بانتظار الانفجار. ثم إن لدينا مرضا يصيب مجتمع الأشخاص السود والسمر أكثر من غيره. أعتقد أنه يضاعف الوضع. إنه وضع خطير".

دراسة حديثة أجراها مختبر أبحاث توصلت إلى أن معدل الوفيات من فيروس كورونا يبلغ 2.4 مرة أعلى مما هو للأشخاص البيض.

توفي نحو 22 ألف شخص أسود من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات، في الوقت الذي لا يشكلون فيه سوى 13 في المائة من السكان، وذلك وفقا للمختبر. إذا مات الأشخاص السود بمعدل الأمريكيين البيض نفسه، فسيكون هناك نحو 13 ألفا من المتوفين منهم، على قيد الحياة الآن.

تقول فاليري ويلسون، خبيرة الاقتصاد في معهد السياسة الاقتصادية، وهو مؤسسة فكرية نشرت تقريرا عن تأثير الفيروس في الأمريكيين السود: "لا ينبغي أن يكون أيا مما نراه مفاجئا. إذا كنت متيقظا ومنتبها لهذه الفوارق عبر الأجيال، فيمكنك توقع كيف ستحدث أي أزمة".

تقول السيدة تاكر إنها وزملاءها في المغسلة "قلقون جدا" بشأن الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه قبل تفشي المرض، أصيب أحد الموظفين بعدوى بكتيرية من مجموعة من الأغطية المتسخة. "يقولون إننا عمال ضروريون، لكننا لا نتقاضى أجرا إضافيا للمخاطرة بحياتنا" على حد قولها.



شكوك المجتمع



العامل الأساسي في معدل الوفيات بسبب كوفيد - 19 بين الأمريكيين السود، هو زيادة المعاناة من ظروف صحية تجعل من الصعب عليهم النجاة من الفيروس.

من المرجح أن يعاني الأشخاص السود من السكري أكثر من الأشخاص البيض بنحو 1.7 مرة، وأكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم بنحو 1.4 مرة.

المستويات العالية من المشقة في العمل تؤدي إلى انخفاض معدلات التأمين الصحي بين الذين يكسبون الحد الأدنى من الأجور، الذين لا يستفيدون من برنامج مديكايد للرعاية الصحية الممول من القطاع العام للفقراء.

"فجوة التغطية" هذه واسعة بشكل خاص في بعض الولايات الجنوبية مثل ألاباما وميسيسبي، التي رفضت توسيع برنامج مديكايد، عندما أجرى الرئيس باراك أوباما إصلاحاته المميزة في مجال الرعاية الصحية في 2010.

وفقا لتحليل بيانات من دراسة المجتمع الأمريكي، وهي دراسة مستمرة أجراها مكتب الإحصاء الأمريكي، هناك 12.3 في المائة من العمال السود غير مؤمن عليهم مقابل 7.5 في المائة من البيض.

تقول السيدة ويلسون، خبيرة الاقتصاد في معهد السياسة الاقتصادية: "إذا لم يكن لديك تأمين، من المرجح تأجيل طلب الرعاية إلى أن تصبح مريضا جدا".

تقول كاثرين فلاورز، مؤسسة مركز المشاريع الريفية والعدالة البيئية القائم في ألاباما، إن هناك أيضا "عدم ثقة عميق بنظام الصحة العامة" في أقسام من المجتمع الأسود التي دفعت بعض الأمريكيين السود إلى التشكيك في خطورة فيروس كورونا. "كان هناك كثير من الأمور السلبية التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقول إن الأشخاص السود لا يمكنهم الإصابة به".

تقول السيدة فلاورز إن التشكيك متجذر في فضيحة توسكيجي، واحدة من أسوأ الأمثلة على الأبحاث الطبية غير الأخلاقية في التاريخ.

طوال مدة أربعة عقود بدءا من 1932، أجرى مسؤولو الصحة العامة الفيدرالية والباحثون في جامعة توسكيجي، دراسة على 600 رجل أسود فقير مصابين بمرض الزهري.

حتى بعد إدخال البنسلين على نطاق واسع كعلاج في الأربعينيات، قيل لمئات المشاركين إنه تم علاج مرضهم، بينما كانوا في الواقع يتلقون علاجا وهميا. هذا الخداع سمح للباحثين بدراسة كيفية تطور المرض إذا ترك من دون فحص.

بحلول الوقت الذي كشفت فيه المعلومات، كان 128 مشاركا قد ماتوا من مرض الزهري أو المضاعفات ذات الصلة، بينما أصيب ما لا يقل عن 40 زوجا أو زوجة وأصيب 19 طفلا بالمرض عند الولادة.



نتيجتان غير مواتيتين



دائما ما كانت الفوارق الصحية موجودة في الولايات المتحدة، لكنها تفاقمت خلال الوباء بسبب الأعداد غير المتناسبة من الأشخاص السود في وظائف الخطوط الأمامية. إذا تم تصنيف أحد العمال بأنه ضروري، فسيكون لديه القليل، إن وجد، من الحمايات القانونية إذا قرر عدم الذهاب إلى العمل.

تقول السيدة ويلسون: "هناك هذه الازدواجية حيث يضطر الناس إلى الاختيار بين نتيجتين غير مواتيتين: إما الاحتفاظ بوظيفتك وتعريض نفسك للفيروس، أو ألا تفعل وتخسر وظيفتك. أي اختيار هذا الذي يفرض عليك القيام به؟ خيار عدم الحصول على وظيفة احتمال صعب ومرهق، خاصة إذا لم تكن لديك مدخرات لتعتمد عليها. إنه سيف ذو حدين".

يقول بعض النشطاء الأمريكيين السود إن النسبة المرتفعة ضمن جاليتهم في الوظائف غير الآمنة ذات الأجور المنخفضة، التي تم تصنيفها بأنها "ضرورية" خلال فيروس كورونا، متجذرة في عقود من الظلم الذي يعود إلى زمن العبودية.

تقول السيدة فلاورز: "ما نراه في ألاباما لا يزال عقلية نابعة من المزارع. يريدون أن يعمل الأشخاص السود مقابل لا شيء في ما يسمى وظائف ضرورية".

جاريبو هيل، العضو التنفيذي في مركز حقوق الإنسان للعاملين في ميسيسيبي، يصف هذه الأدوار بأنها "وظائف جيم كراو"، إشارة إلى القوانين العنصرية التي فرضت الفصل العنصري في الجنوب، خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. "تم تكليفنا بأخطر وأحقر الوظائف، وهذا كان قبل كوفيد - 19"، على حد قوله.

يشير ريكس إلى أن أحد المؤهلات القليلة المتاحة للذين من دون تعليم جامعي دبلوم مساعد تمريض معتمد، يعد الأشخاص للعمل كمقدمي رعاية في دور الرعاية.

ويقول إن كثيرا من الأمريكيين السود الذين لديهم هذا المؤهل ينتهي بهم المطاف بالعمل في منشآت ذات تمويل ضعيف، كانت أول من انهار في مواجهة فيروس كورونا: "إنهم في أماكن عمل حيث يمرض الناس بالآلاف، وهم على استعداد للذهاب إلى المدن الداخلية والمقاطعات المحرومة حيث لا يريد الآخرون العمل".

لا يقتصر خطر الإصابة بفيروس كورونا على العاملين في الرعاية الصحية فقط. أصيبت بيسي والاس بالمرض أثناء العمل كمديرة لمشروع سكني منخفض الدخل في مقاطعة كاويتا في جورجيا، حيث يعد كثيرا من السكان عمال ضروريون.

تقول السيدة والاس البالغة من العمر 50 عاما، قبل أن تنقل الفيروس إلى زوجها، سائق شاحنة ذات رافعة شوكية: "البقاء في المنزل لم يكن خيارا".

وتضيف: "يجعلني أشعر أن بعض الأشخاص البيض لديهم ميزة" مشيرة إلى أن الأشخاص في الوظائف ذات الأجر المرتفع، كانوا قادرين على مواصلة العمل من المنزل. أما نحن، فليس لدينا خيار".

حقيقة أن كثيرا من الأمريكيين السود يعيشون في المشاريع السكنية ذات الكثافة العالية، قد تفسر أيضا سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة أكبر في المناطق التي يشكل فيها السود نسبة عالية من السكان، وذلك وفقا لبوليت هنريكيز، مديرة مؤسسة خيرية صحية في برونكس، المنطقة الأكثر تضررا في مدينة نيويورك: "هذه المشاريع السكنية العامة تشبه أطباق التجارب بسبب كثافتها. لا يوجد تباعد اجتماعي، والمباني قذرة، والمصاعد معطلة".

تقول هنريكيز إن المشكلة تفاقمت بسبب حقيقة أن كثيرا من السكان يعيشون في أسر متعددة الأجيال، حيث لا يزال الأفراد الأصغر سنا يعملون في وظائف الخطوط الأمامية: "سيكون لديك أجداد وآباء وأطفال يعيشون جميعا في الشقة نفسها. الشباب يخرجون للعمل ويجلبون فيروس كوفيد معهم، وينشرونه ضمن الأكبر سنا إذا كانوا يقيمون في المنزل نفسه".



إصلاح التحيز الاجتماعي



إضافة إلى معاناة ارتفاع معدلات الوفيات، هناك دلائل مبكرة على أن السود سيتحملون أيضا وطأة التداعيات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

أرقام الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي، التي كانت أفضل بكثير من المتوقع، أفادت بانخفاض معدلات البطالة ضمن أي مجموعة عرقية باستثناء الأمريكيين السود، التي شهدت ارتفاعا آخر في معدل البطالة.

في استطلاع للرأي أجرته "فاينانشيال تايمز" بالاشتراك مع "بترسون" الأسبوع الماضي، توصل إلى أن عددا أكبر بكثير من الأمريكيين السود شهدوا انخفاضا في دخل الأسرة نتيجة للفيروس مقارنة بالبيض.

في مقابلة تلفزيونية الأسبوع التالي للتصدي لمقتل فلويد، دعا كينيث فرايزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرك، الشركات في الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهد لسد "فجوة الفرص" بين الأمريكيين السود والبيض. ينتهي المطاف بكثير من الأمريكيين السود في مناصب ذات سلطة مثل فرايزر، الذي كان والده يعمل حارسا وجده ولد في العبودية. قال فرايزر إنه لا يزال هناك كثير من "الظلم والتفاوت" في التوظيف والإسكان والرعاية الصحية ونظام العدالة الجنائية.

"ما يمكن أن تفعله الشركات، سواء كنت ستدعو ذلك تعويضات أم لا، هو التدخل لمعالجة النتائج المستمرة في عالم اليوم لأعوام كثيرة من التحيز العنصري في هذه الدولة" على حد قوله.

أبيجيل تايلور، التي تعيش في بناية الشقق السكنية التي تديرها السيدة والاس، تقول إنها عاشت طوال حياتها من على "الراتب إلى الراتب".

في أوائل آذار (مارس) الماضي، منحت إجازة من وظيفتها في مصنع صب البلاستيك في مقاطعة تروب، جورجيا، التي تدفع لها أجرا يبلغ 12 دولارا في الساعة، للعمل على خط إنتاج يصنع اللوحات الطينية للدراجات الترابية وخزانات النفط للمزالج المائية.

أي خطأ إداري في قسم الموارد البشرية في المصنع يعني أنها ستبقى لمدة ستة أسابيع من دون الحصول على إعانات البطالة، أو دفعة تعزيز بقيمة 600 دولار أسبوعيا الممولة من حزمة التحفيز الفيدرالية.

تقول السيدة تايلور، ولديها ابنة تبلغ من العمر 11 عاما: "نحن بالكاد صامدون. كنا جائعين وليس لدينا بنزين للسيارة. قدمت الآنسة بيسي مساعدة كبيرة. ساعدتنا في البقالة وأعطتنا بعض اللفائف".

في نهاية المطاف، اضطرت السيدة تايلور إلى اللجوء على طريقة الغارة، على مخطط المعاشات التقاعدية ذي المساهمة المحددة، المعروف باسم 401(k).

خلال أعوامها الخمسة في المصنع، تمكنت من ادخار ألفي دولار من أجل تقاعدها، لكنها انتهت بسحب 1500 دولار من ذلك المبلغ لإعالتها خلال الفترة التي لم يكن لديها فيها دخل.

الآن تشعر بالقلق من أنها ستفقد وظيفتها بشكل دائم، لأن المصنع بدأ في تسريح العمال بعد انخفاض الطلب على منتجاته. وتقول: "أفترض أنني سأضطر إلى العثور على وظيفة أخرى. لا بأس، سيستمر الأمل يراودني، إلى أن تتحسن الأمور".