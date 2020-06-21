البنوك تضغط على بورصتي الإمارات والأسهم القيادية تهبط بمصر

أُغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض اليوم في حين عانت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية. وفي دبي، نزل المؤشر 0.9 بالمئة، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.9 بالمئة، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ مايو أيار، بينما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 2.5 بالمئة. والإمارات دبي الوطني من بين هذه البنوك. وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بنزول سهم اتصالات 0.7 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 بالمئة بحسب رويترز .

وتخلى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة. وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.7 بالمئة في حين نزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.6 بالمئة. . وتراجع المؤشر القيادي في مصر 0.3 بالمئة. ونزل سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة وهبط سهم السويدي إليكتريك 2.1 بالمئة. وفي قطر، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مع نزول سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة وهبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.7 بالمئة. السعودية انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7346 نقطة أبوظبي تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4335 نقطة دبي فقد المؤشر 0.9 بالمئة ليسجل 2059 نقطة قطر نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9285 نقطة مصر تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10824 نقطة البحرين استقر المؤشر عند 1275 نقطة سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3525 نقطة الكويت صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5482 نقطة