علامات الاستفهام تحيط بالعلاقة بين "بي ان سبورتس" والدوري الإيطالي

جرت العادة على قيام شبكة قنوات "بي ان سبورتس" القطرية على بث مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 35 دولة لكن مساء السبت أي شخص حاول مشاهدة مباراة تورينو مع بارما نال منه الإحباط.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن متحدث باسم الشبكة التليفزيونية قوله "لا يتم بث مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي على الشبكة العالمية بأكملها لمجموعة بي ان سبورتس" بحسب الألمانية.

وفي فرنسا اكتفت الشبكة التليفزيونية بنقل مباراة دينيزليسبور مع بشكتاش بالدوري التركي الممتاز، دون أن يظهر جدول المباريات المنشور عبر الموقع الالكتروني لمجموعة قنوات "بي ان سبورتس" وجود أي مباراة مقامة أمس السبت في إيطاليا، فقط المباريات في إنجلترا وألمانيا وفرنسا وألمانيا.

ودفعت مجموعة قنوات "بي ان سبورتس" 500 مليون دولار لبث المباريات االإيطالية بين عامي 2018 و2021 في اتفاقية أحاطت بها العقبات.

الدوري الإيطالي الذي تردد أنه دخل في محادثات مع مجموعات خاصة بشأن إعادة التمويل، يضم العديد من النجوم العالميين وفي مقدمتهم قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس.

ولم تتمكن رابطة الدوري الإيطالي من التعقيب بشكل فوري على عدم بث "بي ان سبورتس" للمباراة بالأمس.