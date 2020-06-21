أويل انديا تتلقى أمرا بوقف التنقيب والإنتاج في حقل بغجان للنفط

تلقت شركة أويل إنديا الهندية المحدودة التي تديرها الحكومة أمرا بوقف جميع عمليات التنقيب والإنتاج في حقل نفط يقع في شمال شرق البلاد، بعد انفجار وقع الشهر الماضي في أحد الآبار أسفر عن مقتل اثنين من الموظفين وإصابة أربعة آخرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة أويل إنديا قولها في بيان إنها سوف تطعن أمام القضاء في الأمر الصادر عن مجلس مراقبة التلوث في ولاية آسام وفقا لـ "الألمانية".

وفي حين تم احتواء الانفجار في حقل بغجان النفطي في معظمه، لا يزال فم البئر يحترق، وفقد آلاف الأشخاص في المنطقة منازلهم.

وتسبب الحادث الذي وقع في 27 أيار/مايو، وما تلاه من احتجاجات من جانب المواطنين المحليين، في خسائر في الإنتاج بلغ مجموعها 8013 طنا من النفط الخام و24ر10 مليون متر مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، وفقا لبيان الشركة.

