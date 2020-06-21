إيرادات شركات الجملة والتجزئة ترتفع 3 % في الربع الرابع 2019

أظهرت بيانات رسمية بلوع إيردات منشأت تجارة الجملة والتجزئة في الربع الرابع 2019 نحو 154.5 مليار ريال، مقابل نفقات بقيمة 91.2 مليار ريال.

وارتفعت الايرادات في الربع الرابع 2019 بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بسبب ارتفاع تجارة الجملة بنسبة 5.6 في المائة، بينما ارتفعت تجارة التجزئة 1 في المائة.

ووفق البيانات، توزعت الإيرادات خلال الربع الرابع 2019 بين 37.3 مليار ريال (24.2 في المائة) جاءت من بيع واصلاح المركبات، و57.8 مليار ريال (37.3 في المائة) من تجارة الجملة و59.4 مليار ريال (41 في المائة) من تجارة التجزئة.