السوق السعودي يغلق على تراجع.. والسيولة الأدنى في 10 أيام

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف، تزامن ذلك مع تراجع بالسيولة والتي سجلت أدنى مستوى في 10 أيام، ولم تتخط حاجز 5 مليار ريال.

وأنهى السوق تداولات عند مستوى 7345 نقطة ليتراجع المؤشر العام 10 نقاط أو ما يعادل 0.13 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.8 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 255 مليون سهم، فيما سيطر سهمي دار الأركان و سيرا على نحو 10 في المائة من قيم التداولات.

في حين دخلت السعودية، اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 أيار (مايو) الماضي، وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن في السعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وحول القياديات، فقد صعد سهم البحري 2 في المائة إلى 36.05 ريالا، فيما دعمت أخبار إعادة هيكلة قروض لشركة تابعة لمعادن وبقيمة 15.3 مليار إلى صعود السهم بأكثر من 1.2 في المائة، أيضا سابك أغلقت مرتفعة عند 91.6 ريالا، فيما تراجعت أسهم أرامكو السعودية 0.6 في المائة وتأثر المؤشر أيضا بتراجع كل من مجوعة صافولا و البنك السعودي الفرنسي بعدما تراجعت أسهمها بنحو 2.2 في المائة و 1.3 في المائة على التوالي.

وحول الأسهم الأكثر صعودا، فقد تصدرت أسهم شركة مجموعة الحكير المكاسب بعدما قفزت أسهمه بالحد الأعلى بدعم من عودة النشاط التجاري، في حين ارتفعت أسهم شركة الجوف الزراعية 9.1 في المائة، كذلك فقد أغلقت أسهم 93 شركة في المنطقة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 91شركة، تصدرها أسهيهم أسيج للتأمين 9.8 في المائة، تلته أسهم شركة أنابيب 5.2 في المائة.