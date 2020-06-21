"الإنماء طوكيو مارين" تجدد اتفاقية تأمينية مع مصرف الإنماء

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين أنها استلمت يوم الأحد 21 يونيو 2020 م تعميداً من مصرف الإنماء لتجديد اتفاقية تأمينية لعدد من منتجات التأمين العام، حيث سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 07 يونيو 2020م على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم.

وفق التالي:

- تاريخ اعلان الترسية 1441-10-29 الموافق 2020-06-21

- موضوع العقد تجديد اتفاقية تأمينية لعدد من منتجات التأمين العام مع مصرف الإنماء

- تاريخ توقيع العقد 1441-10-29 الموافق 2020-06-21

- قيمة العقد أكثر من 1% من إجمالي إيرادات الشركة حسب آخر قوائم مالية لعام 2019م.

- تفاصيل العقد تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن استلامها تجديد اتفاقية تأمينية لعدد من منتجات التأمين العام مع مصرف الإنماء بتاريخ 21 يونيو 2020م وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لكل وثيقة ولمدة عام من تاريخ سريانها، على أن تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ 21 يونيو 2020م ولمدة عام واحد، وذلك بإجمالي أقساط تأمينية بلغت أكثر من 1% من إجمالي إيرادات الشركة حسب آخر قوائم مالية لعام 2019م.

- مده العقد عام واحد

- الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يكون لها أثراً إيجابياً على النتائج المالية للشركة لعام 2020م.

- أطراف ذات علاقة علماً بأن مصرف الإنماء طرف ذو علاقة ويمثله في مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري

معلومات اضافية تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، ويتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على ايرادات الشركة للعام 2020م .