"طيبة" تبيع 29.50% من رأسمال "واحة الألياف الزجاجية" بقيمة 67.82 مليون ريال

أعلنت شركة طيبة للإستثمار أنه تمشيا مع توجهاتها وخطتها الإستراتيجية الرامية إلى التخارج من بعض استثماراتها في الشركات الأخرى المختلفة عن نشاطها الرئيسي والتركيز على نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، فقد تم إستكمال إجراءات بيع كامل حصة طيبة في إحدى الشركات الصناعية وهي شركة واحة الألياف الزجاجية ( شركة مساهمة مقفلة زميلة ) التي تملك طيبة ما نسبته 29.50% من رأسمال الشركة المذكورة.

وسيظهر الأثر المالي لهذا البيع و يعكس على القوائم المالية لطيبة بعد الإنتهاء من الإجراءات النظامية ،علما بأن جزء من هذا الأثر المالي هو عكس قيمة مخصص حصة طيبة من ضمان القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة واحة الألياف الزجاجية البالغ قيمته 67.82 مليون ريال والذي سبق لطيبة تكوينه مقابل الضمان المذكور وفق ما تم الاعلان عنه ضمن نشرة اعلان النتائج المالية السنوية لطيبة عن العام المالي 2018م المنشورة على موقع تداول بتاريخ 7 مارس 2019م ، ولاتوجد أطراف ذات علاقة بهذه الصفقة .