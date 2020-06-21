متظاهران يرشان مبنى وزارة الصحة الفرنسية بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء الضحايا من العاملين في القطاع الصحي، الذين قضوا بسبب كورونا نتيجة تردي ظروف العمل.
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- متظاهران يرشان مبنى وزارة الصحة الفرنسية بطلاء أحمر في إشارة رمزية لدماء الضحايا من العاملين في القطاع الصحي
أحداث في صور
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