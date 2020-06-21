متظاهران يرشان مبنى وزارة الصحة الفرنسية بطلاء أحمر في إشارة رمزية لدماء الضحايا من العاملين في القطاع الصحي

متظاهران يرشان مبنى وزارة الصحة الفرنسية بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء الضحايا من العاملين في القطاع الصحي، الذين قضوا بسبب كورونا نتيجة تردي ظروف العمل.