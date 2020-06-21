وفيات العالم 460 ألفا .. والوباء يتقلص في أوروبا ويستفحل في أمريكا اللاتينية

عامل يعقم مستودع سلع في مدينة كوريتيبا البرازيلية. «الفرنسية».

فيما قاربت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 460 ألف وفاة، وتجاوزت الإصابات 8.6 مليون إصابة، يتباطأ تفشي الفيروس في أوروبا حيث يتواصل رفع إجراءات العزل، ويستمر الوباء في الانتشار بلا هوادة في أمريكا اللاتينية.

وتخطت البرازيل منذ البارحة الأولى عتبة المليون إصابة، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل مرحلة خطيرة، مع بدء الدول رفع إجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.

وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة. وستتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أمريكا اللاتينية، على الأرجح عتبة 50 ألف وفاة، بعد أن بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضررا جراء كوفيد - 19 من حيث عدد الوفيات.

ومنذ مطلع حزيران (يونيو)، سجلت البرازيل التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات 518 ألفا، والوفيات 19 ألفا، في العالم.

وأعلنت الحكومة المكسيكية أن حصيلة وفيات الوباء في البلاد تجاوزت 20 ألفا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وتزامنا مع ذلك، أرجأت سلطات مكسيكو لمدة أسبوع استئناف الأنشطة الاقتصادية في العاصمة الذي كان مقررا في الأصل غدا الإثنين، في محاولة لتقليل عدد الإصابات بالفيروس وعدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات.

وسجلت كولومبيا من جهتها عدد وفيات قياسي، 95 وفاة في يوم واحد، متجاوزة عتبة الألفي وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 459976 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر)، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا 8680640 إصابة في 196 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 4029700 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير)، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 119131 وفاة من أصل 2222576 إصابة. وشفي 606715 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي البرازيل مع 48954 وفاة من أصل 1032913 إصابة تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42461 وفاة من أصل 301815 إصابة ثم إيطاليا مع 34561 وفاة من أصل 238011 إصابة، وفرنسا مع 29617 وفاة من أصل 195953 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، رسميا، 4634 وفاة من أصل 83352 إصابة، منها 27 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت، تعافى منها 78410 أشخاص.

وأحصت أوروبا 192158 وفاة من أصل 2500091 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 127518 من أصل 2323141 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 91377 وفاة من أصل 1959837 إصابة، وآسيا 28022 وفاة من أصل 980592 إصابة، والشرق الأوسط 13109 وفيات من أصل 621260 إصابة، وإفريقيا 7661 وفاة من أصل 286882 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8846 إصابة.

إلى ذلك، تغيرت استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التمويل المخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم علاجات التداعيات الحادة على الرئتين إلى تطوير اللقاحات، الأمر الذي أثار انقساما بين الأطباء والخبراء.

وبحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أبلغت هيئة التطوير وأبحاث الطب الحيوي المتقدم، وهي سلطة فيدرالية أمريكية، الشركات والباحثين، بأنها أوقفت تمويل علاجات التداعيات الحادة لمرض كوفيد - 19 على الرئتين، التي تعد في الأغلب سبب الوفاة في حالات الإصابة المتأخرة.

وتظهر هذه السياسة رهان إدارة ترمب على اللقاحات حتى تعيد المجتمع والاقتصاد إلى حالتهما الطبيعية في العام الانتخابي المهم للرئيس الحالي، حتى لو كان على حساب العلاج.

وتعهدت السلطات الأمريكية بتخصيص مبلغ 2.2 مليار دولار من أجل إبرام صفقات مع خمس شركات أدوية لتصنيع لقاحات ضد كورونا، مقارنة بنحو 359 مليون دولار للعلاجات.

ويظهر هذا التحول الاستراتيجي أن إدارة ترمب تراجعت عن التمويل -المتواضع أصلا- لعلاج مضاعفات الرئة الحادة الناجمة عن كورونا، مع استمرار الدعم المحدود لبعض العلاجات التي تساعد مرضى كوفيد - 19 في وقت مبكر من الإصابة بالمرض.

وتعد اللقاحات أفضل أمل في العالم لوقف الفيروس، لكن العلماء والأطباء الذين يعالجون المرضى يحذرون من أن اللقاح قد لا يكون جاهزا بحلول نهاية العام، كما وعد ترمب.

وأكد بعض الأطباء وعلماء الأخلاقيات الحيوية أن تمويل علاجات أمراض الرئة يجب أن يستمر، بينما يؤكد خبراء آخرون أن خطوة ترمب "معقولة" لإنفاق دولارات فيدرالية محدودة.