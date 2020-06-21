اليوم .. السعودية تعود للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية ومفهوم جديد

تدخل السعودية، اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 أيار (مايو) الماضي.

وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن في السعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن صدور الموافقة يأتي إلحاقا بالبيان الصادر في 26 أيار (مايو) الماضي، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ووفقا للمصدر المسؤول، تأتي عودة الحياة الطبيعية مع مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

وتشمل هذه البروتوكولات المرعية الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصا كحد أقصى، مع خضوع جميع هذه الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

كما تشمل الموافقة استمرار تعليق العمرة والزيارة، مع مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

وأكدت الوزارة إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقار أعمالهم بما لا يزيد على نسبة 75 في المائة من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية، في جميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداء من اليوم.

وأكدت الوزارة، على لسان مصدر مسؤول، استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، وأن يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة على مجموعات، حيث تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 صباحا، ثم المجموعة الثانية من الساعة 8:30 صباحا، فالمجموعة الثالثة من الساعة 9:30 صباحا، مع استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بالحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بعد، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة في العمل عن بعد.

وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقار العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.

بدورها، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بروتوكولات عودة نشاط صالونات التجميل النسائية في المملكة، بناء على قرار عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العميلات والموظفات، وتشمل استقبال العميلات بالحجز المسبق، إن أمكن، وغسل العاملات أيديهن بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، وتنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد على مقاعد الانتظار، وإبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقا قبل الحضور للصالون.

ومن ضمن الاشتراطات أيضا الحد من التواصل وجها لوجه مع العملاء ومنع التجمعات داخل المحل، وإلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفات واستخدام طرق بديلة، ومنع المرافقين للزبائن داخل المحل، فضلا عن إلزام المحل بأخذ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حالة التقصي.

وأوضحت البروتوكولات أن أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تتمثل في الكمامة ودرع الوجه أو النظارة، والقفازات، ورداء القص، وشريط الرقبة.

وشددت البروتوكولات على عدد من الإجراءات الواجب الالتزام بها وتتمثل في التخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة، واستخدام أدوات جديدة لكل عميلة، والتزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات.

وتشمل الإجراءات أيضا استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف الشعر والبشرة، وإلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار في الصالونات، وتقديم الخدمة للعميلة من قبل عاملة واحدة، ومنع التناوب في الخدمة.

وتناولت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق ببيئة وصالونات التجميل، وتتمثل في وجوب تنظيف وتطهير الصالونات جيدا قبل إعادة فتحها، وتنظيف وتطهير جميع الأسطح البيئية، وتطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون وتعقيمها، وفيما يخص منطقة الاستقبال والانتظار أشارت "البروتوكولات" إلى استخدام الدفع الإلكتروني، إن أمكن، وغسل الأيدي أو بعد كل معاملة مع العملات الورقية، وإزالة المجلات ومواد القراءة وغيرها التي يلمسها العملاء بشكل متكرر.

كما تضمنت عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة، وقياس درجة حرارة العاملات يوميا قبل العمل وتسجيل بيانات التواصل، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام الجهاز، ومنع العميلات اللاتي لديهن ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من الدخول.