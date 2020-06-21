

كثيرا ما نسمعهم يقولون: "نَطَّ" بمعنى وثَبَ، ويشيع هذا القول على ألسنة العامة، وهو من فصيح كلامهم؛ لأنَّ له أصلا في العربية الصحيحة، فهكذا نطقت العرب. جاء في المعجم الوسيط: "(نَطَّ) نَطَّا، ونطيطا: وثَبَ". ويتضح معناها حسب التركيب؛ لأنها تتضمن معاني أفعال أخرى؛ يقال كما في الوسيط: "نَطَّ في الأرض: ذَهَبَ فيها، ونطَّ في مَنْطقِهِ: هَذَرَ فهو نَطَّاط، ونَطَّ الشيء نطَّا: مَدَّه أو شَدَّه... و"النَّطاط": المِهْذار الكثير الكلام والهَذْر"، انتهى كلامه.

ويظهر لي من خلال هذه التراكيب أنَّ "نَطَّ" وما تصرف منها تتمحور دلالتها الأصلية حول القفز الحسي والمعنوي من مكان إلى مكان، فالنطاط - مثلا - بناء مبالغة على وزن "فَعال" للمبالغة والتكثير في الوصف، فالنطاط سمي بذلك لأنه لا يتوقف عن الكلام، بل ينط - أي يقفز - من كلام إلى كلام آخر دون توقف لكونه ثرثارا. مثله مثل "النطاط" الذي هو ضرب من الجراد والجنادب ينط في الحقول يأكل الزرع، كما في بعض المعاجم.