سياحة السيارات تتهيأ لقفزة مع محدودية رحلات الطيران والسفن

تهدد قواعد المسافة والالتزام باستخدام الكمامات بـ"قتل الأجواء" في الطيران. «الفرنسية».

توقع خبير ألماني في الشؤون المستقبلية أن تكون سياحة السيارات والعطلات الرابح الكبير من أزمة جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير هورست أوباشوفسكي، في تصريحات لـ"الألمانية"، "هناك قفزة في سياحة السيارات تلوح في الأفق"، مبينا أن قضاء العطلة بالسيارة الخاصة سيصبح حاليا الوضع الطبيعي، لأن رحلات الطيران والسفن صارت محدودة، كما تراجعت الرغبة فيها.

وذكر أوباشوفسكي أنه علاوة على ذلك، تهدد قواعد المسافة والالتزام باستخدام الكمامات بـ"قتل الأجواء" في الطيران والرحلات البحرية، وأيضا في سياحة القطارات في بعض الأحيان.

ويستند أوباشوفسكي في توقعه إلى استطلاع ذكر فيه 73 في المائة من الألمان في آذار (مارس) الماضي سيواصلون التنقل في عطلاتهم، كالمعتاد، ولن يتغير شيء في سلوك سفرهم. وتبين لدى معهد أوباشوفسكي للدراسات المستقبلية أن الرغبة في السفر لا تزال قائمة لدى 76 في المائة من الألمان في المدن الكبيرة والمناطق الحضارية.

من جهته، دافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن الحزمة التي أقرتها الحكومة الألمانية لمساعدة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، في وجه انتقادات موجهة إليها بأنها تخلت عن تخصيص حافز مالي لشراء السيارات بوجه عام.

وأشار نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أن الحزمة تتضمن ثمانية مليارات يورو مخصصة بشكل مباشر لقطاع صناعة السيارات. في المقابل، رفعت الحكومة الألمانية من حافز الشراء المخصص للسيارات الكهربائية والسيارات الهجين.

وذكر شولتس أن الحكومة تدعم أيضا على نطاق واسع شراء السيارات الحديثة - على سبيل المثال - من خلال تقديم إعانات ضريبية لسيارات الشركات. كما قال إن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة من شأنه أن ينعش القطاع.

وفي ظل تنامي أهمية البرمجيات، أصبح القطاع أكثر اعتمادا على الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يسعى كثير من شركات السيارات إلى ذلك في توسيع إمكاناتها وزيادة خبرائها في هذا المجال.

ووفقا للخطط الحالية، فإن وحدة "كار.سوفتوير" لدى فولكسفاجن ستشمل أكثر من عشرة آلاف خبير بحلول عام 2025، وقد تشمل نحو خمسة آلاف خبير بحلول نهاية هذا العام. وتهدف الوحدة إلى برمجة مزيد من النظم على نحو مستقل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة.