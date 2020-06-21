«وورلد أويل»: أسعار النفط بدأت الانتعاش رغم مخاوف تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الطلب

انخفاض أسعار الخام قلص عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة.

بتأثير من تخفيضات الإنتاج في "أوبك +" والتخفيضات الطوعية وغير الطوعية في "أوبك" والولايات المتحدة وكندا، اختتمت أسعار النفط الخام الأسبوع على مكاسب جديدة، إذ ارتفع خام برنت 9 في المائة والخام الأمريكي 8.7 في المائة، وذلك في ظل ترقب واسع لأداء المنتجين.

ويقاوم المكاسب السعرية تصاعد المخاوف من عودة جائحة كورونا إلى سرعة الانتشار في عديد من الاقتصادات الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والصين، وهو ما جدد حالة القلق على الطلب العالمي على النفط الخام مع تزايد الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي وعدم اليقين بشأن قرب تجاوز هذه المحنة العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن هناك تجاوبا وتنسيقا مستمرا بين دول "أوبك"، لتلافي أي قصور حدث في الامتثال لتخفيضات الإنتاج في الفترة الماضية، مشيرا إلى تعهد العراق بتنفيذ تخفيضات إنتاج النفط بالكامل هذا الشهر، واتفاقها على تفاصيل كيفية التعويض عن التقصير عن هدفها في أيار (مايو) الماضي.

وأوضح التقرير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في وقت سابق من حزيران (يونيو) الجاري، تم وضع اللمسات الأخيرة له في مؤتمر عبر الفيديو الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه يمنح مصداقية إضافية لاتفاق "أوبك +" ويمكن أن يحول دون ضخ مزيد من النفط من السوق والتجاوب مع تسارع انتعاش الطلب نسبيا من جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي سجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها أقل من مستوى التخفيضات المستهدفة البالغ 9.7 مليون برميل يوميا بمقدار 1.26 مليون مع التعهد بتعويض ذلك بالكامل في الأشهر المقبلة.

وشدد نقلا عن محللين دوليين على أن "أوبك +" تأخذ مهمتها على محمل الجد، وأن الأداء سيكون أفضل إذ إنه لا أحد من المنتجين يرغب في الذهاب إلى اجتماع "أوبك +" المقبل وسط اتهامات له من بقية المنتجين بالتقصير.

وأشار التقرير إلى استقرار أسعار النفط العالمية حول 40 دولارا للبرميل أي ضعف المستوى في نيسان (أبريل) وبدأ الانتعاش بعد أن وافقت "أوبك +" على إنهاء حرب الأسعار، وإجراء أكبر تخفيضات على الإطلاق وحصل الانتعاش بسبب تعاف نسبي في الطلب حيث انضمت أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين في تخفيف حالة الإغلاق.

وأضاف أنه مع ذلك لا تزال أسواق النفط ضعيفة، مع وجود فائض كبير في مخزونات الوقود وفي ظل خطر موجة ثانية من الفيروس تؤثر في الأسعار ما قاد إلى اتفاق "أوبك +" في وقت سابق من هذا الشهر على مواصلة تخفيضاتها على أعمق مستوى في تموز (يوليو) المقبل بدلا من تخفيضها كما هو مخطط لها، إذ إن المجموعة حثت الأعضاء الذين لم يصلوا إلى مستوى التخفيضات التي تعهدوا بها على تصحيح موقفهم.

من جانب آخر، توقعت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن ينخفض إنتاج "أوبك +" من النفط الخام بنحو مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) مقارنة بمستويات أيار (مايو) الماضي استنادا إلى الخطط التي قدمها العراق وكازاخستان لإجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج لتعويض انتهاك حصصهما، إضافة إلى خطوات مماثلة من نيجيريا وأنجولا.

وذكر تقرير حديث للوكالة أن هذه الدول الأربع واجهت العبء الأكبر من الانتقادات من نظرائها في "أوبك +" لضخها فوق الحدود المتفق عليها في اتفاق إمدادات تاريخي يهدف إلى تعزيز الانتعاش في سوق النفط لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب شروط الصفقة يجب على الدول التي تفرط في الإنتاج تعويض فائض الإنتاج بإجراء تخفيضات إضافية أوسع من حصصها في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر).

وذكرت أن التخفيضات الإضافية - إذا تم الوفاء بها - يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو تسريع عملية إعادة التوازن في السوق كما توفر لتحالف "أوبك +" بعض الوقت للتنفس وتخفيف عبء الحصص عن بقية أعضاء التحالف.

ونقل تقرير الوكالة عن محللين دوليين تأكيدهم أن الحل الرئيس هو امتثال "أوبك +" في الشهور المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تقليص تخفيضات الصفقة الجماعية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من آب (أغسطس) المقبل على الرغم من أن لجنة المراقبة تخطط للاجتماع شهريا لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات لافتا إلى أن اجتماعها المقبل سيعقد في 15 تموز (يوليو) المقبل.

وأشارت إلى تجاوز العراق حصته بأكبر قدر في أيار (مايو) الماضي، حيث قدرت مصادر ثانوية مستقلة أنه أنتج 4.165 مليون برميل يوميا بزيادة 573 ألف برميل يوميا عن سقفه البالغ 3.592 مليون برميل يوميا، وتعهد العراق بتطبيق تخفيض قدره 57 ألف برميل يوميا أقل من حصته في حزيران (يونيو) و258 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) - وفقا لمسؤولي "أوبك +".

ونوهت إلى قول إحسان إسماعيل وزير النفط العراقي، إن صادرات النفط الخام في حزيران (يونيو) انخفضت بنحو 780 ألف برميل يوميا - أو ما يقرب من الربع - من مستويات أيار (مايو) إلى 2.8 مليون برميل يوميا في مسعى لجعل إنتاج البلاد متماشيا مع التزاماتها تجاه اتفاق "أوبك +".

وأشارت إلى أن العراق لا يزال يعاني عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المدنية والمخاطر الأمنية وستتطلب شروط عقوده مع شركات النفط الدولية عقوبات مالية إذا تم تنفيذ عمليات الإغلاق.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن كازاخستان أجرت زيادات إنتاجية بنحو 160 ألف برميل يوميا عن حصتها البالغة 1.319 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) الماضي، مشيرا إلى إبلاغها "أوبك +" أنها ستخفض الإنتاج بنحو 15 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) و50 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج كازاخستان في تموز (يوليو) إلى 1.304 مليون برميل يوميا وإنتاج آب (أغسطس) - أيلول (سبتمبر) إلى 1.347 مليون برميل يوميا إذا لم يتم تغيير الحصص.

وذكر أن نيجيريا وأنجولا لم تعلنا حتى الآن جداول خفض الإنتاج ولكن تم منحهما مهلة حتى 22 حزيران (يونيو) للقيام بذلك، حيث من المقرر أن تبلغ حمولات الخام النيجيرية في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 1.53 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 170 ألف برميل يوميا عن مستويات أيار (مايو) الماضي.

وبحسب تقديرات "بلاتس" زادت نيجيريا إنتاجها بنحو 288 ألف برميل يوميا على حصتها في أيار (مايو) الماضي وحددت أنجولا شحنات بنحو 1.21 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) و1.18 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) وسيكون ذلك انخفاضا من 1.27 مليون برميل يوميا عن أيار (مايو) مشيرا إلى أن أنجولا ضخت 90 ألف برميل يوميا فوق حصتها في أيار (مايو).

وسلط التقرير الضوء على تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، التي أكد فيها "أنه من أجل بلادنا وصناعتنا ومن أجل الانتعاش العالمي يجب أن نظهر مدى جدية تعاوننا ووحدتنا والتزامنا معا ويجب أن نقود بالقدوة".

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط البارحة الأولى، لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال إريك روزنجرين، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في بوسطن، إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأمريكي.

وكرر وجهة نظره التي ترجح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون "عند مستويات في خانة العشرات" في نهاية 2020، محذرا من إعادة فتح الاقتصاد سريعا بعد نهاية إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء الفيروس.

وما فاقم المخاوف، أن "أبل" أعلنت أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.

وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط أجين كابيتال مانجمنت، "لقد أفزع ذلك الجميع في نورث وساوث كارولاينا".

وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار، فيما جرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنتا عند 39.75، وصعد الخام الأمريكي 8.7 في المائة، هذا الأسبوع، في حين زاد برنت 9 في المائة.

وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لـ"أوبك +" الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات، ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك +"، قد ترتفع في تموز (يوليو).

وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت، وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود إلى عام 1940، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي، إذ تراجع بمقدار 13 إلى 266 هذا الأسبوع.