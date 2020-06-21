مفاوضات الأرجنتين مع الدائنين تحرز تقدما .. الآمال معلقة على إعادة الهيكلة

يعيش حوالي 35 في المائة من سكان الأرجنتين تحت خط الفقر.



قال الرئيس ألبرتو فرنانديز، "إن مفاوضات الأرجنتين مع الدائنين بشأن خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 66 مليار دولار تحرز تقدما، إذ تم تمديد الموعد النهائي مجددا لإبرام اتفاق".

ووفقا لـ"الألمانية"، أوضح فرنانديز لراديو "ناسيونال" البارحة الأولى، أن المفاوضات تتقدم على نحو متقطع، "في 2005، عندما أعدنا التفاوض بشأن الديون، استغرق الأمر عاما، الآن مر شهران أو ثلاثة أشهر ونطالب بتحقيق نتيجة"، مؤكدا أن المطلوب تخفيف القلق والاستمرار.

وفيما مددت الأرجنتين الموعد النهائي للمرة الرابعة، قالت الحكومة في بيان، "إن الموعد الجديد حُدد ليوم 24 تموز (يوليو) لمواصلة المناقشات والسماح للمستثمرين بالمساهمة في إعادة هيكلة ناجحة".

وانعكست هذه الأخبار بزيادة بـ8 في المائة، في بورصة بوينس آيرس، وجاءت خلال أسبوع بدا فيه أن محادثات إعادة التفاوض قد انهارت بعد أن كشفت مجموعة من الدائنين تمثل 13 صندوقا دوليا ليلة الثلاثاء أنها لن تقبل عرض الأرجنتين الأخير، وكانت تفكر في إحالة الدولة الأمريكية الجنوبية إلى المحكمة في نيويورك.

وردت الأرجنتين التي تعاني الأزمات بأن اقترحت عرضا بديلا لحَمَلة السندات بموجب القانون الأجنبي، لكن ما زال يجب إيجاد أرضية مشتركة بشأن أسعار الفائدة وفترة السماح.

وأضاف فرنانديز "نحن واثقون بأننا سنتوصل إلى اتفاق، لكن كوفيد - 19 عقد الأمور تماما، عديد من الدائنين ينتظرون انتهاء الجائحة للتفاوض في ظروف أفضل".

وزادت الجائحة معاناة اقتصاد الأرجنتين الذي يعاني بالفعل عامين من الركود، ومن المتوقع أن ينكمش بـ6.5 في المائة هذا العام.

وقد مر شهر تقريبا منذ أن تخلفت الأرجنتين عن السداد للمرة التاسعة بعد فشلها في دفع 500 مليون دولار من الفوائد على ديون سنداتها، علما بأنها من أبرز دول العالم في صادرات الأغذية.

وحصلت الأرجنتين التي تخوض مفاوضات صعبة على دعم من صندوق النقد الدولي في محاولتها للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، لكن فرنانديز يصر على أن أي صفقة جديدة يجب أن تكون مستدامة.

وطلبت الحكومة في عرضها الأصلي إلى الدائنين في نيسان (أبريل) من حاملي السندات فترة سماح مدتها ثلاثة أعوام على سداد الديون، وتخفيضا بـ62 في المائة للفائدة التي تصل إلى 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة على رأس المال، أو 3.6 مليار دولار.

ورفض الدائنون ذلك ورفعت الحكومة شروطها لكنها تصر على أنها لن تقدم للدائنين أكثر من 50 سنتا للدولار، في حين تقول اللجنة المفاوضة، "إنها لن تقبل أقل من 55 سنتا".

وتمثل السندات التي تحاول الأرجنتين صرفها ما يقرب من خُمس ديون البلاد البالغة 324 مليار دولار وتمثل نحو 90 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعيش نحو 35 في المائة، من سكانها البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر.