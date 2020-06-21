وزير المالية الماليزي: القروض الميسرة لشركات الطيران انتحار سياسي

أعلن تنكو ظفر التنكو عبدالعزيز وزير المالية الماليزي أنه لن يتم ضخ أو عرض ما يطلق عليها القروض الميسرة لأي من شركات الطيران المتمركزة في البلاد رغم توقف الطلب على الطائرات وسط جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لـ"الألمانية"، أضاف عبدالعزيز في حوار مع صحيفة "إيدج" الماليزية أن الحكومة ستركز عوضا عن ذلك على مساعدة صناعة الطيران ككل لتجاوز التباطؤ، مستشهدا بصندوق سياحي بمليار رينجيت (234 مليون دولار) أنشأته السلطات مع البنك المركزي كمثال.

وتابع أن شركات الطيران مثل "إير آسيا جروب برهاد" والناقل الوطني، الخطوط الجوية الماليزية، قد تتحول للقروض التي تضمنها الحكومة بشكل مشترك مثل شركة "داناجامين ناسيونال برهاد".

وأشار إلى أن تقديم حزم إنقاذ لهم سيكون غير عادل وبمنزلة "انتحار سياسي" بينما القروض الميسرة ستترك الحكومة في محنة تتمحور حول "إن أعطت جهة فيجب أن تعطي الجميع"، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقال وزير المالية للصحيفة إن مبلغ الـ295 مليار رينجيت التحفيزي الذي أدخلته ماليزيا لدعم الاقتصاد خلال الجائحة من المتوقع أن يرفع العجز في الميزانية إلى 5.8 في المائة، أي 6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.

وبدأت ماليزيا بالسماح للأجانب الذين يحملون بعض تصاريح العمل بدخول البلاد، بينما ستسمح لمواطنيها بالخروج في حالات الطوارئ وللعمل.

وقال إسماعيل صبري يعقوب وزير الدفاع، في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن الأجانب، بموجب "تصريح العمل1" إضافة إلى هؤلاء الذين يحملون تصاريح زيارة مهنية وتصاريح إقامة يجوز لهم دخول ماليزيا دون الحاجة إلى موافقة سلطات الهجرة.