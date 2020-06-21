القطاع الصناعي الألماني يحذر من دوامة تراجع وإفلاس .. مئات الآلاف من الوظائف مهددة بالشطب

أعربت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية للعاملين في القطاع الصناعي عن مخاوفها إزاء احتمالات شطب مئات الآلاف من الوظائف في القطاع، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، مطالبة المسؤولين السياسيين بالتصرف.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال يورج هوفمان رئيس النقابة، "إنه بسبب الإفلاس وحده، هناك 150 ألف فرصة عمل مهددة بالشطب، إذا لم يتم تطبيق الحوافز الاقتصادية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف هوفمان "قطاع صناعة المعادن والإلكترونيات وقطاع الصلب في دوامة تراجع حاليا، وفي قطاعات مثل صناعة الآلات وهندسة المنشآت بدأ تراجع الطلبات في الظهور، وبدأ أكثر من 20 في المائة، من الشركات في إحالة موظفيه إلى العمل بدوام جزئي في أيار (مايو) الماضي أو حزيران (يونيو) الجاري".

وذكر في تصريحات لصحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية أمس، أن هناك أكثر من مليوني عامل تمت إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي في قطاع المعادن والإلكترونيات. وبحسب مسح أجرته النقابة، فإن سبعا من بين كل عشر شركات أحالت موظفيها إلى الدوام الجزئي.

وقال هوفمان "إن نحو ربع برنامج مساعدات الحكومة الألمانية، الذي تبلغ قيمته 130 مليار يورو، مخصص لأهداف الإنعاش الاقتصادي قصير المدى"، مضيفا أنه "لم تتضح أيضا الفائدة من خفض ضريبة القيمة المضافة".

وأضاف "المطاعم ستستغل هذا الخفض لتحقيق مزيد من الأرباح بدلا من خفض الأسعار، وهو أمر مفهوم في وضعها، لكن هذا لن يزيد من الاستهلاك، كما سيستفيد من الخفض صناع السيارات في الترويج لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكبيرة، لأنها ستحقق أعلى هامش ربحي".

وأكد أنه كان يأمل أن تكون المساعدات موجهة على وجه الخصوص إلى تحفيز حماية البيئة، منتقدا قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشدة، لمنعهما حوافز البيئة لقطاع السيارات في المفاوضات مع التحالف المسيحي.

وأوضح أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيدعم الآن على وجه الخصوص شراء السيارات الأعلى سعرا، سواء كانت قليلة الانبعاثات أم لا، متسائلا "هل من المفترض أن يكون ذلك أكثر ملاءمة للمناخ"؟

وأشار إلى وضع حوافز مشروطة كان من شأنه في المقابل أن يحفز مبيعات السيارات الصغيرة والموفرة للطاقة.

بدوره، دافع أولاف شولتس وزير المالية الألماني، عن الحزمة التي أقرتها الحكومة الألمانية لمساعدة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، في وجه انتقادات موجهة إليها بأنها تخلت عن تخصيص حافز مالي لشراء السيارات بوجه عام.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين أمس، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إن السياسة الصناعية وتأمين الوظائف سيظلان من السياسة التقليدية للحزب الاشتراكي، ويمكن إدراك هذا الخط أيضا في حزمة التحفيز الاقتصادي".

وأشار نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن الحزمة تتضمن ثمانية مليارات يورو مخصصة بشكل مباشر لقطاع صناعة السيارات "حزمتنا الاقتصادية تدعم التحول في القطاع، وتراعي المناخ وتساعد على تأمين رخائنا".

وتابع شولتس أن "الدولة تساعد على الاستثمارات والبحث وتأمين الوظائف، نحن نجدد أساطيل المركبات وندعم بقوة التوسع في التنقل الكهربائي، وقد دخلنا بشكل كبير في اقتصاد الهيدروجين".

وأضاف شولتس أن "الحكومة تدعم أيضا على نطاق واسع شراء السيارات الحديثة على سبيل المثال من خلال تقديم إعانات ضريبية لسيارات الشركات"، مشيرا إلى أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة من شأنه أن ينعش القطاع.

يشار إلى أن المقصود باقتصاد الهيدروجين هو نظام مقترح لتوزيع الطاقة باستخدام الهيدروجين لحل المشكلات المتعلقة بالتأثيرات السلبية لاستخدام أنواع الوقود الهيدروكربوني.

وكان الاشتراكيون قد رفضوا خلال المشاورات التي جرت بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول حزمة التحفيز الاقتصادي، تخصيص حافز شراء للسيارات الجديدة التي تعمل بمحركات وقود، الأمر الذي تسبب في انتقادات كبيرة للحزب من قبل نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" ومجالس العاملين في شركات صناعة السيارات.

وفي سياق متصل، تعهد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني بالتصدي إلى سوء الأوضاع في قطاع صناعة اللحوم في ألمانيا، عقب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المجازر في ألمانيا، وفقا لـ"الألمانية".

وقال ألتماير، في تصريحات لإذاعة ألمانيا صباح أمس، "إن توفير إمدادات المواد الغذائية أمر ذو قيمة كبيرة، وأريد الحفاظ على الثقة بالمواد الغذائية واللحوم المصنوعة في ألمانيا، هذا يعني أن نعمل على محاسبة المسؤولين ونعالج سوء الأوضاع من خلال اتخاذ التغييرات اللازمة".

وأكد ألتماير أن مكافحة سوء الأوضاع لا يتعلق فقط بالعقود من الباطن مع عمال من شرق أوروبا، بل أيضا بإقامة العاملين الوافدين والظروف السائدة في موقع العمل، مضيفا "أرى من السليم أن نتصدى لسوء الأوضاع، سنفعل ذلك".

وأعلنت الحكومة الألمانية عزمها إلغاء نظام عقود المقاولات في المجازر ومصانع اللحوم بحلول مطلع العام المقبل. وكشفت الحكومة الأربعاء الماضي عن تفشي فيروس كورونا بين العاملين في أكبر مجزر للحوم في مدينة ريدا-فيدنبروك غربي البلاد.