الجائحة تضرب صناعة "حارسة الوقت" .. تراجع صادرات الساعات السويسرية 67.9 % في مايو

بلغ إجمالي الواردات السعودية من الساعات السويسرية في شهر أيار (مايو) الماضي نحو 3.9 مليون فرنك "4.1 مليون دولار"، لتحتل بذلك المركز الـ25 بين أكبر 30 سوقا مستوردة لـ"حارسة الوقت" من موطن دقة وكفاءة صناعة الساعات.

وحسب أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من اتحاد صناعة الساعات السويسرية، فإن أغلب الدول الـ24 التي تقدمت على السعودية هي من الاقتصادات الكبرى أو ذات الكثافة السكانية العالية، مثل "الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، فرنسا، كوريا الجنوبية، بريطانيا، وروسيا..."، أو مراكز عالمية للاستيراد وإعادة التصدير "هونج كونج / المنطقة الإدارية للصين، سنغافورة، وتايوان".

وواصلت صادرات الساعات السويسرية انخفاضها في أيار (مايو) بسبب التدابير التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ليصل الهبوط إلى 67.9 في المائة مقارنة بشهر أيار (مايو) 2019. مع ذلك، فإن الانخفاض هو أقل من نيسان (أبريل) الماضي الذي سجل "-81.3 في المائة"، وهو ما يوازي شبه الشلل. وانتهت الأشهر الخمسة الأولى من العام بتراجع نسبته 35.8 في المائة.

وكان الاتجاه متسقا مع هذه القاعدة، إذ سجلت جميع الدول الـ30 - بما فيها السعودية - هبوطا في وارداتها من الساعات خلال الشهر الماضي مقارنة بنظيره من 2019. وعلى جانب الحجم، أظهرت فئة المواد الأخرى انخفاضا أكثر حدة من المتوسط. وفي المجمل، صدرت الصناعة 1.3 مليون قطعة أقل مقارنة بشهر أيار (مايو) 2019. وشهدت جميع قطاعات الأسعار الانخفاض نفسه، سواء من حيث القيمة أو الحجم.

وفقدت جميع الأسواق الرئيسة أكثر من نصف المستوى الذي كانت عليه قبل عام، دون استثناء. فمشتريات السعودية، انخفضت بنسبة 88.7 في المائة و87.7 في المائة مقارنة بشهري أيار (مايو) من عامي 2019 و2018، على التوالي.

ومن ناحية القيمة المالية، تراجعت مشتريات السعودية في أيار (مايو) 2020 إلى 3.9 مليون فرنك "نحو 4.1 مليون دولار" مقارنة بمشتريات بلغت 34.3 مليون فرنك في الشهر ذاته من 2019 و31.3 مليون فرنك في أيار (مايو) 2018.

وللمقارنة، انخفضت الصادرات إلى الصين، وهي المنفذ الرئيس للساعات السويسرية لشهرين متتاليين، بنسبة 54.6 في المائة إلى 102.2 مليون فرنك. ويصل التراجع إلى 79.2 في المائة للولايات المتحدة "مشتريات بقيمة 43.3 مليون فرنك"، وانخفاض قدره 78.5 في المائة للمكسيك "مشتريات بقيمة 4.5 مليون فرنك"، وانخفاض قدره 76.7 في المائة لفرنسا وبريطانيا لكل منهما "مشتريات بقيمة 29.2 مليون فرنك و22.8 مليون فرنك، على التوالي"، وانخفاض قدره 76.5 في المائة لتايلاند "مشتريات بقيمة 4.8 مليون فرنك"، وانخفاض قدره 74.2 في المائة لليابان "مشتريات بقيمة 39.3 مليون فرنك".

وسجلت إسبانيا وكوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 68.9 في المائة لكل منهما، وهونج كونج "ناقص 68.8 في المائة"، وإيطاليا "ناقص 67 في المائة"، وألمانيا "ناقص 53 في المائة"، والإمارات "ناقص 56 في المائة".

وبلغت شحنات الساعات السويسرية نحو الخارج في أيار (مايو) 655.6 مليون فرنك، مقارنة بـ2.04 مليار فرنك في الشهر النظير 2019، بانخفاض قدره 67.9 في المائة بالمقارنة السنوية.

ومن كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2020، انخفضت بنسبة 35.8 في المائة إلى 5.7 مليار فرنك، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2019. وشهد جميع قطاعات الأسعار الانخفاض نفسه، سواء من حيث القيمة أو الحجم.

لكن بفضل التقدم المحرز في إلغاء الحجر في معظم الدول، من المتوقع أن تتحسن الحالة قليلا، وأن يتقلص تراجع صادرات الساعات السويسرية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حسب توقعات "بانك كانتونال دو زيورخ".

من جهته، يشير مصرف "كريدي سويس" إلى أن تراجع الإيرادات نتيجة فقدان الوظائف وهبوط المعنويات العامة وزيادة حذر المستهلكين سيستمر في التأثير في صناعة الساعات في الأشهر المقبلة.