قوة استثنائية للاقتصاد الأمريكي تدعم ثبات تصنيفه الائتماني .. يحمل أقل درجة مخاطر

أبقت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند "Aaa"، الذي يعني قوة الاقتصاد المحلي، والالتزامات ذات النوعية الممتازة، الذي تحمل أقل درجة مخاطر.

وعزت الوكالة، المعنية بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، إبقاءها على ذلك التصنيف إلى القوة الاقتصادية الاستثنائية، التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لـ"رويترز"، أبقت "موديز" البارحة الأولى على نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة عند مستقرة، وذلك على الرغم من المصاعب التي تواجه مختلف القطاعات، وارتفاع نسب البطالة القياسي، بسبب تداعيات الحظر، الذي فرضته الجائحة.

إلى ذلك توقع تقرير اقتصادي أمس، أن ينخفض الإنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة هذا العام وسط جائحة كوفيد - 19 مع تراجعه 40 في المائة، مقارنة بعام 2019 فيما سينخفض الإنفاق الدولي في القطاع 75 في المائة، وفقا لتقرير جديد.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أظهر التقرير، الذي أعد بتكليف من رابطة السفر الأمريكية، أن إنفاق سكان الولايات المتحدة سينخفض إلى 583 مليار دولار هذا العام بعدما كان 972 مليارا العام الماضي.

فيما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإنفاق على السفر، بما فيه السفر المحلي والدولي 45 في المائة، إلى 622 مليار دولار، وفقا لبحث أجراه قسم "توريزم إيكونوميكس" في شركة أكسفورد إيكونوميكس للإحصاءات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ثلاثة أعوام من النمو المطرد وإن كان متواضعا بنحو 4 في المائة، سنويا، على الرغم من تراجع السفر الدولي الذي شهده عام 2019.

ووصفت الرابطة هذا الانكماش بأنه "الكساد الكبير في السفر"، وقالت إن 8.1 مليون وظيفة في القطاع قد فقدت.

وتضغط الرابطة على الكونجرس لتقديم دعم إضافي لقطاع السفر، بما في ذلك توسيع برنامج حماية الراتب ليشمل المنظمات التي تروج لأماكن سياحية أو تجارية، وكذلك تقديم عشرة مليارات دولار من المنح لتوفير ممارسات سفر صحية.

وأكدت الرابطة في تقريرها أن من شأن هذه الممارسات والإجراءات الحكومية أن تدفع الطلب والتنمية الاقتصادية في أنحاء البلاد وهي حيوية لتعافي القطاع.

وسجلت الولايات المتحدة 705 وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (00.30 ت غ السبت).

وهو اليوم التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون الألف حالة في البلاد، على الرغم من أن الولايات المتحدة تبقى وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة كوفيد - 19.

وفي حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

وسجلت ولاية فلوريدا رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بالفيروس أمس الأول، إذ أحصت إصابة زهاء 3822 شخصا في 24 ساعة، وهو رقم قلل حاكم الولاية من شأنه، إذ شدد على أن أغلبية المصابين شباب لا يظهرون أي أعراض.

وقال كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي لوكالة فرانس برس إن السيطرة على جائحة كوفيد - 19 في الولايات المتحدة لا تتطلب مزيدا من تدابير الحجر الواسعة النطاق، وذلك على الرغم من أن معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يظهر تراجعا.

وردا على سؤال عما إذا كان يجب على الولايات، التي تشهد زيادة بعدد الإصابات، أن تعيد إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، أجاب فاوتشي "لا أعتقد أننا سنتحدث عن عودة إلى الإغلاق، أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد، التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".