الصين تلعب بورقة إنتاج الصلب لتحفيز الاقتصاد

جائحة فيروس كورونا تضع الصين على المسار الصحيح، للسيطرة على إنتاج الصلب العالمي إلى حد أكبر من ذي قبل، ما يسرع من الاتجاه الذي تسارعت وتيرته لأكثر من نصف قرن. في نيسان (أبريل) الماضي، أنتجت بريطانيا المغلقة أقل من 1 في المائة من الصلب في العالم، وفقا لتقديرات الجمعية العالمية للصلب.

من ناحية أخرى، أنتجت الصين 62 في المائة – وهو معدل يقزم إجمالي إنتاج أي دولة أخرى، وأعلى بكثير من معدل إنتاجها الذي يبلغ 54 في المائة العام السابق. لطالما طمعت البلاد في أن تصبح أكبر دولة في إنتاج الصلب.

في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، عند إطلاق مبادرة "القفزة الصينية الكبرى إلى الأمام" تعهد ماو بتجاوز بريطانيا في إنتاج الصلب والمواد الصناعية الأخرى خلال 15 عاما، وبحلول 1996، استطاعت أن تتقدم على بقية الدول. الارتفاع الأخير علامة على عزم بكين على تجنب تأثير الضعف الاقتصادي العالمي.

قال إريك ساردين، المستشار في شركة روسكيل للأبحاث: "النقطة الرئيسة مرة أخرى هي عدم التزامن بين الصين وبقية دول العالم". "هذا ما حدث في 2009، وسيحدث مجددا هذه المرة".

في الوقت الذي تراجعت فيه ببطء مصانع الصلب في أوروبا والولايات المتحدة والهند، واصلت شركات إنتاج الصلب الصينية عملها خلال أزمة كوفيد - 19، وأصبحت تنتج بمعدل أسرع مما كان عليه العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية لجائزة مؤتمر القمة العالمي.

يعتقد "جولدمان ساكس" أن إنتاج الصين من الصلب الخام في أيار (مايو) الماضي، وصل إلى أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2019.

يعد إنتاج المعدن مؤشرا مهما لسياسات حكومية تعتمد على مجموعة من القطاعات التي تسيطر عليها الدولة، أو تتأثر بها لرفع الإنتاج.

خلال الأزمة المالية العالمية، ارتفعت حصة الصين من إنتاج الصلب العالمي بشكل حاد أيضا - إلى 47 في المائة في 2009، من 38 في المائة في العام السابق له، وفقا لـ"كابيتال إيكونوميكس".

انكمش الاقتصاد الصيني بنحو 7 في المائة في الربع الأول، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ 1976، ما دفع بكين الشهر الماضي إلى تأكيد خطط تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، من خلال زيادة الاقتراض الحكومي المحلي.

أشارت جلوريا لو، المحللة في "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إلى أن من المتوقع أن يتم إنفاق معظم السندات الحكومية المحلية التي تبلغ قيمتها 3،75 تريليون رينمينبي (531 مليار دولار) - وهي حصة متزايدة تم الكشف عنها في مؤتمر الشعب الوطني أواخر أيار (مايو) الماضي - على البنية التحتية.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح أي المشاريع ستحظى بالأولوية، أشارت لو إلى تجديد المناطق السكنية والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى الاستثمار المحتمل في السكك الحديدية الإقليمية ومحطات القدرة الكهرومائية.

كشفت الحكومة بالفعل عن النفقات الكبيرة على قطاع النقل في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بما في ذلك 800 مليار رينمينبي على السكك الحديدية.

كان الارتفاع الكبير في إنتاج الصلب الصيني بمنزلة نعمة بالنسبة إلى شركات بي إتش بي التعدين الأسترالية ومجموعة فورتيسكي وميتالز وريو تينتو – شركات التوريد الرئيسة لخام الحديد، المكون الرئيس للصلب. ارتفعت أسهم الشركات الثلاث بنسبة 50 في المائة على الأقل منذ آذار (مارس) الماضي.

ومع تدافع المصانع للحصول على الإمدادات، ارتفع سعر خام الحديد 20 في المائة خلال الشهر الماضي إلى ما يزيد على 105 دولارات للطن.

انخفضت مخزونات سلع صناعة الصلب في الموانئ الصينية الرئيسة بشكل مطرد هذا العام إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، ما يعني ارتفاع الطلب من شركات الإنتاج في البر الرئيس.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج الصلب الخام العالمي خارج الصين، بنسبة 7 في المائة على أساس شهري في نيسان (أبريل) الماضي، وفقا لـ"جولدمان".

وتراجع إنتاجه في الهند بنحو الثلثين، بينما تراجع في اليابان بنحو الخمس، وتراجع الإنتاج في أوروبا 11 في المائة.

يقدر جيمس كامبل، المحلل الرئيس في شركة سي آر يو الاستشارية، أن أكثر من ربع طاقة إنتاج الصلب الخام في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، معطلة حاليا.

وقال: "إن الصين على طريق الانتعاش. بقية دول العالم هي التي توجد فيها مشكلة. حدث الإغلاق في وقت لاحق والطلب ضعيف".

وقال الدكتور كامبل إنه لن تتم إعادة تشغيل كل الطاقة الكامنة المغلقة في أوروبا هذا العام، بالنظر إلى احتمال استمرار ضعف الطلب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى "موجة جديدة من إعادة الهيكلة" في صناعة الصلب الأوروبية، حيث كانت الربحية أقل من المناطق الأخرى لعدة أعوام.

هيمنة الصين على الصلب موضع خلاف. في 2010 انخفضت حصتها من الإنتاج، بعد انتعاش النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى. إذا دفعت جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية بعض شركات الإنتاج الغربية المتعثرة نحو الهاوية، فقد تتمكن الصين من أن تحقق مزيدا من التقدم على بقية الدول.

سيأتي ذلك في وقت توتر العلاقات مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتطلع إلى مشاريعها للبنية التحتية. حتى إذا أصبح المعدن سببا للخلاف، من المرجح أن يكون هناك مشترون للصلب الصيني خارج الحدود، وخاصة أن بكين تسعى لتوسيع استثماراتها الخارجية، من خلال ما يسمى "مبادرة الحزام والطريق". قال ساردين من "روسكيل": "ستعثر الصين على أسواق أخرى. انظر إلى إفريقيا فحسب".