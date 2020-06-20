السيسي: تدخل مصر المباشر في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة السبت بثّها التلفزيون المصري أن تدخل مصر المباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية وينطوي على أهداف.

وبحسب "الفرنسية" قال السيسي أثناء تفقده وحدات الجيش المصري بالمنطقة العسكرية الغربية "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وأضاف "سواء في ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي: مجلس النواب".

وأوضح الرئيس المصري أن من أهداف هذا التدخل: حماية الحدود الغربية للدولة ووقف اطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، فضلا عن اطلاق مفاوضات التسوية السياسية.

وأتت تصريحات السيسي غداة تلقي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.

وقال السيسي: "مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان على الأراضي والمقدّرات لأي من الدول".

لكنه أكد أن "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تسود منطقتنا".

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وافق حفتر على مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمنت وقفاً لإطلاق النار.