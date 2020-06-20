مجزر في غرب ألمانيا يسجل إصابة أكثر من ألف بين العاملين به بكورونا

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد المجازر بغرب ألمانيا إلى إصابة 1029 عاملا بالفيروس، بحسب بيانات المسؤول عن منطقة جوترسلوه في مدينة ريدا-فيدنبروك، سفين-جيورج أديناور.

ويمثل عدد المصابين أكثر من ثلثي العمال في المجزر التابع لشركة "تونيس" الألمانية للمواد الغذائية بحسب ما نشرت "الالمانية".

وأجرى مسؤولو الصحة 3127 اختبارا في المنطقة في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، حيث ظهرت حالات أيضا بين أصدقاء العمال وأفراد أسرهم.