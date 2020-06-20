استئناف بعض الأنشطة التجارية في بريطانيا مطلع الشهر المقبل

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوف يعلن الأسبوع المقبل عن السماح للحانات والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية في المملكة المتحدة بفتح ابوابها من 4 يوليو.

وذكرت صحيفة "تايمز " البريطانية اليوم السبت أن جونسون يهدف من وراء هذه الخطوة إلى إنعاش الاقتصاد بعد إغلاق سببه تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

وقالت الصحيفة أنه بموجب الإرشادات الجديدة للحكومة ، ستكون هناك حدود لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الحانات مع علامات على الأرضية لضمان التباعد الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة ، في التقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سُيطلب من المطاعم والصالات الرياضية أن تحدد بشكل صارم عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول بحسب ما نشرت "الالمانية".

في الفنادق ، سيتم تقديم الطعام في صواني يتم تركها في الخارج في الممرات وسوف يقوم العاملون بجمعها بانتظام.