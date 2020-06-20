مزاد على أكثر من 1500 قطعة من فندق "ريتز" في فرنسا

تعرض قطع تاريخية من الفضة والكريستال ومنافض سجائر من فندق "ريتز" في باريس في مزاد تنظمة دار "آركوريال" يمتد على ثلاثة أيام بدءا من الأحد، وفقا لـ"الفرنسية".

وكان هذا الفندق الأسطوري الواقع في ساحة فاندوم المفضل لدى أيقونات مثل الممثلة أودري هيبورن ومصممة الأزياء كوكو شانيل، والكاتب الأمريكي إرنست همنغواي.

وستعرض أكثر من 1500 قطعة من أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض سجائر من "ريتز كلوب" يقدر سعر القطعة بين 100 و150 يورو، في دار "آركوريال" بين السبت والثلاثاء.

وقبل عامين، بيع بعض أثاث الفندق التاريخي مقابل 7.2 مليون يورو بعد عملية تجديد للفندق.

وقد تنافس مزايدون من 53 بلدا على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن العشرين حين كان تحت إدارة مؤسسه سيزار ريتز والطاهي الفرنسي الأسطوري أوغوست إسكوفييه.