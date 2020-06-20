حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا تتجاوز 238 ألف

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34561، فيما تعافى 181907 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.