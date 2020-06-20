إصابات كورونا في الهند تتجاوز 380 ألفا والوفيات تصل إلى 12573

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 380532، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" اليوم إن عدد الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغ 12573، فيما تعافى 204711 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند.