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أحداث في صور

فتاة تضع حمولة من الألعاب البلاستيكية فوق رأسها في مدينة جامو الهندية

«أ.ب».

فتاة تضع حمولة من الألعاب البلاستيكية فوق رأسها في مدينة جامو الهندية أمس.

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