بَرَضَت الأرض وأَبْرَضَت



كثيرا ما نسمعهم يقولون: بَرَضَ الماء وأبْرَضَ، وبَرَضَت الأرض وأبْرَضَت، وبَرَضَ العشب وأَبْرَضَ العشب. كل ذلك جاء على "فَعَلَ وأَفْعَل"، ويشيع هذا القول على ألسنة كثير من الناس، وهو من فصيح كلامهم؛ لأن له أصلا في العربية الصحيحة؛ فهكذا نطقت العرب. جاء في المعجم الوسيط، "بَرَضَ الماء بَرْضا وبُرُوضا: قَلَّ، وخَرَجَ وهو قليل. وبرضَ النبات: ظهر من الأرض أوَّل ما يبدو... وأَبْرَضَت الأرض... وتَبَرَّضت الأرض: أَبْرَضَت... والبارِضُ: أول ما تُخْرِج الأرض من نبت قبل أن نتبين أنواعه... البُرَاضُ: القليل والبُراضَةُ: البُرَاض"، فالجذر وما تَصْرَّف منه يدل على أول ظهور الأشياء وتكون بدايتها قليلة.