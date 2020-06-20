«نتفليكس» تعرض 44 فيلما من روائع السينما العربية

فيلم الرسالة من الأعمال التي ستعرضها "نتفليكس".

تعرض منصة نتفليكس الأمريكية العملاقة للبث التدفقي 44 فيلما عربيا من بينها أربعة أعمال سينمائية تونسية، وذلك للمرة الأولى، بهدف تمكين جمهور واسع من اكتشاف جزء مهم من التراث السينمائي للعالم العربي.

وقالت "نتفليكس" في بيان، إن "الأفلام العربية الـ44 التي أضيفت تجمع بين روائع السينما الكلاسيكية والنجوم الصاعدة المعاصرة لإعطاء فرصة لمشتركي المنصة، لإعادة اكتشاف روائع السينما التي تشكل جزءا مهما من التراث السينمائي العربي، وتوفير منصة للمواهب وصانعي الأفلام العرب، لاكتشاف مزيد من المعجبين على مستوى عالمي"، مضيفة "يشرفنا مشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم"، بحسب "سبوتنيك".

وتمزج الأفلام العربية بين روائع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة، بما في ذلك أعمال مخرجين بارزين أمثال يوسف شاهين ويسري نصر الله ونادين لبكي ومصطفى العقاد وآن ماري جاسر وليلى المراكشي، وكثيرون غيرهم.

وتضم المجموعة الجديدة روائع السينما إلى جانب أفلام نجوم معاصرين وصاعدين في قطاع الترفيه في العالم العربي، وتأتي هذه الأفلام من السعودية، التي حصدت أعلى الألقاب في الفهرس، والإمارات والكويت ومصر ولبنان وتونس والمغرب وسورية والجزائر والسودان.

وقالت نهى الطيب رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى "نتفليكس"، "نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفلاما رائعة وأن تتاح لهم الفرصة لرؤية أعمال تعكس حياتهم على الشاشة، كما نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان، وأن تصل إلى كل مكان، وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا ومهما كانت لغتهم الأصلية. نحن سعداء بمشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وحول العالم".

ومن بين الأعمال السينمائية الكلاسيكية، الفيلم التاريخي "الرسالة" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد و"حدوتة مصرية" و"الآخر" و"المهاجر" للمصري يوسف شاهين، و"المدينة" و"مرسيدس" ليسري نصرالله.

يذكر أن جميع الأفلام مترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية، حسب الدول التي ستعرض فيها.