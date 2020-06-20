طلاب الرياض يحصدون المركز الأول في مسابقة الكانجارو بـ 350 ميدالية

حقق طلاب وطالبات تعليم الرياض، المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك بحصدهم 350 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

وقال حمد الوهيبي المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، إن مشاركة الطلاب والطالبات في مثل هذه المسابقات تسهم في تطوير مهاراتهم المعرفية في مجال الرياضيات، مباركا للفائزين هذا الإنجاز.

وأكد أن العناية بالموهوبين ترتكز على الثقة بأبناء الوطن بوصفهم عماد نهضته، وحاملي رأيته، وممهدي طريقه إلى المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة، فهم الركيزة الأساسية للتنمية والنهوض بالوطن وإعلاء شأنه، متمنيا للطلاب الفائزين التوفيق وأن يكون هذا النجاح دافعا لزملائهم ممن لم يشاركوا في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلا والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم في مجال الرياضيات. يذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بين طلاب وطالبات المملكة في مختلف المراحل، وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وماتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلمها لطلبة التعليم العام. وكان الدكتور سعد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، قد أكد اعتزازه بالشراكة مع وزارة التعليم لخدمة الموهوبين من طلبة التعليم العام، إذ يسيران معا على درب اكتشاف ورعاية الموهوبين والحفاظ على رأس المال المبدع في الوطن. وأشار الأمين العام لـ"موهبة" خلال حفل أقيم عن بعد، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2020، إلى أن النجاحات التي تحققت تؤكد ثبات خطوات المملكة في مسيرتها نحو التقدم والرقي، وتعكس القفزات النوعية التي تتحقق يوما بعد يوم، وتسهم في تحقيق رؤية ولي العهد لرفع جودة التعليم ليصبح من بين أفضل 20 إلى 30 نظاما تعليميا في العالم.