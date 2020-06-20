دليل إرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية يضمن الوقاية والتباعد الاجتماعي

أصدرت الهيئة العامة للترفيه أمس، الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية التي سيتم إعلان تاريخها من قبل الجهات المعنية في وقت لاحق.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة له على "تويتر"، إن الدليل يضمن التباعد الاجتماعي وجوانب تنظيمية ووقائية عدة. بدورها، أكدت "الترفيه" على ملاك مدن الملاهي والمراكز الترفيهية، الحرص على الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللي تضمن للزوار قضاء أجمل الأوقات بأمن وسلامة.

واشتمل الدليل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات التي تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي التوعية الصحية، والتباعد الجسدي، والمدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي والوقائي.

وتضمن جانب التوعية الصحية، نشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض، أو كان مخالطا لحالة مؤكدة خلال الـ14 يوما السابقة لحضوره النشاط الترفيهي، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين، ونشر لوحات إرشادية وإرسال إجراءات وإرشادات للزوار قبل زيارتهم الموقع حتى تتكون صورة شاملة عن الإجراءات الاحترازية قبل الزيارة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لسلامة الزوار والموظفين مع حملة إعلان الفعالية، والتأكيد على مبدأ "كلنا مسؤول" - "نعود بحذر"، وتمكين الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت الإجراءات على ضمان تطبيق التباعد الجسدي من خلال تعديل تدفق الحشود وترتيبات الجلوس والمخالطة، لتجنب حدوث أي ازدحام، مع المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص واستخدام مسارات محددة، وتحديد الطاقة الاستيعابية في جميع الأنشطة بواقع شخص لكل تسعة أمتار مربعة، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح أو مسارات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والجلوس والاصطفاف، مع تقليص مدة البقاء في المواقع والاتصال بين المنظمين والمشاركين ومقدمي الخدمات قدر الإمكان.

وتضمنت الإرشادات الجانب التنظيمي الذي يستوجب التقصي الوبائي للمخالطين للحضور والمنظمين والتسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل، والالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وشراء التذاكر وتدريب الموظفين قبل الافتتاح ومباشرة العمل على الإجراءات وبروتوكولات السلامة وإرشادات الموظفين، وتعميم خطة التعامل مع الحالات المشتبه بها.