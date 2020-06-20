أرقام مرعبة في البرازيل .. مليون إصابة و50 ألف وفاة بسبب كورونا

ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليون و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة مع 1206 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.