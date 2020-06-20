دراسة: كوفيد - 19 في إيطاليا منذ ديسمبر 2019

سجلت إيطاليا أكثر من 34500 وفاة بسبب كورونا.

كشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة، عن وجود فيروس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019، قبل شهرين من الإعلان رسميا أول إصابة بالمرض في البلاد، بحسب "الفرنسية".

وأكد المعهد البريطاني، أن الدراسة فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي أخذت بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وشباط (فبراير) 2020.

وأضاف بيان صادر عن المعهد الحكومي الذي يعد مرجعا في البلاد، أن النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، أكدت وجود الحمض النووي الريبي "آر إن إيه" لفيروس سارس - كوف -2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر الماضي.

وعثر على الآثار نفسها أيضا في مياه الصرف الصحي في بولونيا "وسط شمال" في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما أعلن رسميا أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في الـ20 من شباط (فبراير) في مدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

وأشار المعهد إلى أن التحاليل لم تكشف عن أي أثر لكورونا المستجد في مياه الصرف الصحي في العينات المأخوذة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وقال البيان، "هذه الدراسة يمكن أن تساعد على فهم بداية انتقال الفيروس في إيطاليا وتعطي معلومات متماسكة مقارنة بتحاليل أجريت في فرنسا على عينات من مصابين أدخلوا إلى المستشفيات وجاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لناحية إصابتهم بسارس - كوف -2 تعود إلى كانون الأول (ديسمبر) 2019".

وأوضح المعهد أيضا، أن دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة في عينات أخذت في منتصف كانون الأول (يناير) الماضي "قبل نحو 40 يوما من اكتشاف أول إصابة محلية" بالمرض في إسبانيا.

يذكر أن عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا بلغ أكثر من 34500 حالة.