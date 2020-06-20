في اليابان .. فقاعات الصابون لتلقيح الأشجار

تدرس اليابان طريقة مبتكرة لتلقيح الأشجار، تتمثل في قيام طائرات مسيرة بإطلاق فقاعات صابون تستخدم في تلقيح الأشجار المثمرة المهددة، بسبب التراجع غير المسبوق في عدد النحل.

بحسب ما ذكرت مجلة "آي ساينس"، عمل إيجيرو مياكو معد الدراسة ذات الصدد والأستاذ في معهد "جابان أدفانسد إنستيتوت أوف ساينس" منذ أعوام على روبوتات التلقيح، إلا أن هذه الأخيرة كانت تسحق الزهور، ليقرر إثر ذلك استخدام فقاعات الصابون. وحلل مياكو وزميله تشي يانج فقاعات صابون بالمجهر للتأكد من أنها قادرة على حمل حبوب الطلع، واختبر العالمان بعدها خمس مواد متوافرة في السوق لإنتاج الفقاعات تبين أنها أفضل خيار لنمو حبوب الطلع على الأزهار.

ووضع الباحثان محلول التلقيح في جهاز للفقاعات ونشرا الفقاعات المحملة بالطلع في بستان إجاص. وسمحت هذه الطريقة مع وجود ألفي حبة طلع في كل فقاعة، بتلقيح 95 في المائة من الأزهار المستهدفة التي أثمرت بعد ذلك.

وقال مياكو، "قد يبدو الأمر خياليا بعض الشيء، لكن فقاعة الصابون تسمح بتلقيح فاعل وتضمن ثمارا من نوعية مماثلة لتلك الناتجة عن التلقيح اليدوي التقليدي".