زجاجة معقم تشعل النيران في سيارة

تسببت زجاجة معقم تحتوي على الكحول في اشتعال النيران داخل سيارة متوقفة، مع ارتفاع درجة الحرارة، في ولاية إلينوي الأمريكية.

وقال قسم الإطفاء في مدينة واوكيجان التابعة للولاية، في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "يبدو أن النيران سببها زجاجة صغيرة من معقم اليد تركت داخل السيارة"، محذرا السائقين من هذا السلوك.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن القسم، قوله، إن زجاجة المعقم كانت تحتوي على الكحول بـ80 في المائة، وتركت تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتابع منشور قسم الإطفاء في واوكيجان، "يبدو أن ضوء الشمس الساطع نفذ إلى المعقم وكان كافيا لإشعال الحريق"، ونشر صورا لأجزاء منصهرة ومتفحمة داخل السيارة.

وكانت إمكانية أن يتسبب معقم اليدين في حرائق داخل السيارات محل جدل دائم، بين تجارب شخصية لاشتعال النيران وترجيحات من السلطات والمؤسسات بأن ذلك غير وارد.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحرائق، فإن "مطهر اليدين قابل للاشتعال بالتأكيد، لكنه لا يزال يتطلب مصدرا لبدء الحريق".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، مستندة إلى دراسة أجريت 2007، أن أخطار الحريق من جراء معقم اليدين "منخفضة للغاية".