عرض ساعة ملكية بريطانية اقتناها نابليون للبيع

الساعة التي تعود للملك جورج الثالث.

تعرض دار سوذبيز للمزادات الشهر المقبل في لندن ساعة ذهبية من طراز بريجيه، تعود للملك جورج الثالث ملك بريطانيا، الذي أجبر على قبول الاستقلال الأمريكي بعد الحرب التي دارت رحاها بين 1775 و1783.

وبيعت الساعة المزودة بتوربيون يدور كل أربع دقائق، التي صنعها إبراهام - لوي بريجيه، والمنقوش عليها الشعار الملكي وحرفا جي وآر للملك جورج في 1808، خلال الحروب النابليونية، بحسب "رويترز".

وتقدر قيمتها بما يراوح بين 700 ألف جنيه استرليني ومليون جنيه استرليني "1.25 مليون دولار". وبيعت الساعة في مزاد 1999 مقابل 551500 جنيه استرليني. وممن اقتنى ساعات لوي بريجيه، وماري أنطوانيت ونابليون والقياصرة الروس.

وقالت دارين شنيبر رئيسة القسم الدولي للساعات في سوذبيز "كانت ساعات إبراهام - لوي بريجيه بمنزلة نظرية كل شيء في أوائل القرن الـ19".

وأضافت أن هذه الساعات دمجت "كل الاكتشافات العلمية في القرون السابقة وفلسفة التنوير والرؤية العظيمة لرجل أحدث ثورة في صناعة الساعات، وأدخل الوقت والدقة إلى قلب المجتمع الحديث".