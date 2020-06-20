ألمانيا: كورونا كشف القصور الرقمي لدينا

موظف يدفع عربة تحمل ملفات قضية في أحد محاكم هامبورج."الفرنسية"

قال الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، إن أزمة جائحة كورونا كشفت عن القصور الرقمي في ألمانيا.

وأشار شتاينماير في الوقت ذاته، إلى أن الأدوات الرقمية جعلت الإغلاق قابلا للتحمل بالنسبة إلى كثير من المواطنين، بحسب "الألمانية".

وأشار في برلين أمس بمناسبة اليوم الرقمي في ألمانيا إلى أن "الأزمة سلطت الضوء دون هوادة على كثير من العوار الرقمي، خاصة في المدارس والإدارات العامة".

وأوضح الرئيس الألماني، أن الحظر على الاختلاط الاجتماعي المرتبط بجائحة كورونا وضع العائلات تحت ضغط، مضيفا "لا أتصور كيف كنا سنصبح اليوم إذا لم يكن لدينا أي إمكانات رقمية".

ولفت إلى أن الأجداد استخدموا لأول مرة إمكانات الاتصال الرقمي مثل سكايب وزوم للتواصل مع أحفادهم، مؤكدا أنه على الرغم من أن الأدوات الرقمية لا يمكن أن تحل محل التواصل الشخصي، "فإنها إضافة مرحب بها للغاية، خاصة في المواقف التي يتعذر فيها الحوار والتواصل الشخصي".

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن 9.6 مليون شخص في ألمانيا حملوا على هواتفهم الذكية حتى الآن التطبيق الألماني لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأتيح التطبيق للتنزيل في وقت سابق من هذا الأسبوع على أساس طوعي. والغرض منه هو تسهيل تتبع سلاسل العدوى بالفيروس بالتزامن مع تخفيف ألمانيا لقيود الاختلاط الاجتماعي.

ويشكل عدد التنزيلات حتى الآن نحو 11.5 في المائة من إجمالي عدد السكان في ألمانيا البالغ نحو 83 مليون نسمة.