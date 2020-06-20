طائرات المستقبل خضراء تعتمد على الكهرباء والنظام الهجين وأقل حجما ووزنا

يعمل نحو ألف شخص في موقع "تاليس آفينونيكس" في تولوز على "دماغ طائرات المستقبل" أي أنظمة إدارة الرحلات، لجعلها أكثر مراعاة للبيئة.

وبحسب "الفرنسية"، عادت البسمة إلى وجوه مهندسي الموقع إذ يقولون "إن خطة الإنعاش الاقتصادي الحكومية ستسرع عملهم". ويعرض فنسان ميجايديس مسؤول استراتيجية إلكترونيات الطيران ابتكارين جديدين لجعل الطيران التجاري أكثر مراعاة للبيئة.

فبعد أيام قليلة من إعلان خطة دعم لقطاع صناعة الطيران بقيمة 15 مليار يورو، بعدما تلقى ضربات مباشرة جراء جائحة كوفيد - 19، تؤكد المجموعة أن برامجها الهادفة إلى "اجتثاث الكربون" من الطيران المدني ستنجز "قبل عامين إلى ثلاثة أعوام" من الموعد المحدد لكي تسوق بسرعة أكبر.

وقال ميجايديس "هدفنا هو خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10 في المائة"، خصوصا أن الخطة الحكومية ركزت على طائرة المستقبل "الخضراء".

ولتحقيق ذلك تعمل "تاليس"، وهي من أقوى الأطراف العاملة في هذا القطاع، بحسب ميجايديس، على ترابط أفضل بين الطيران والمراقبة الجوية. وسيعتمد الجزء الأول هذا "على نطاق واسع بدءا من 2023" على ما يؤكد.

لكن من أجل تحقيق نسبة 10 في المائة هذه، تطور "تاليس" اعتماد الكهرباء والنظام الهجين في طائراتها، وتعمل على خفض وزن تجهيزات الطائرة وحجمها.

ويعرف ديدييه بواسون طيار التجارب لدى "تاليس" بنظام إدارة الطائرة الجديد المعروف باسم "بيورفلايت" ويشكل دماغ الطائرة. ويعكس نظام المحاكاة القائم في إحدى القاعات، أجواء قمرة القيادة في طائرة من طراز جديد على ما يوضح بواسون.

فثمة شاشات الملاحة ومراقبة عمل المحرك، ويؤكد "هذا النظام هو البرمجية الأكثر تطورا لطائرة تجارية".

ومن أجل هذا العرض، برمج طيار التجارب رحلة بين لشبونة ومطار شارل ديجول في باريس تتخللها "عاصفة تتنقل أسرع مما هو متوقع".

ويوضح "سيحتسب النظام مسارا جديدا مناسبا بحيث لا تطول مدة الرحلة ولا يزيد الاستهلاك إلا بشكل قليل".

ومع الأنظمة المعمول بها حاليا، يتطلب تعديل المسار "عمليات تصحيحية عدة". وهي أمور تؤثر في الاستهلاك ومدة الرحلة فضلا عن "الاكتظاظ" الجوي عند الاقتراب من المطار.

ويؤكد ميجايديس أن الاختراق الحاصل مع هذا النظام الجديد هو تفاعل "دماغ" الطائرة مع "المكونات على الأرض وشركة الطيران والمراقبين الجويين". وينتقل المهندس للتحدث عن "الطابق الثاني من حل تاليس الجديد" المسمى "إير ترافيك فلو مانجمنت"، قائلا "إنها مقاربة أكثر شمولية لمراقبة الملاحة الجوية".

ويقول "حتى الآن، كان التواصل بين قمرة القيادة وأوساط مراقبة الملاحة الجوية محدودا"، مشيرا إلى أن "كوكبات الأقمار الاصطناعية ستسمح بتدفق بيانات أكثر بين الطائرات والأرض".

أمام شاشة عملاقة تحاكي بيئة برج مراقبة جوية، يشير كريستوف ليرا إلى مجموعة كبيرة من الطائرات قرب مطار كبير. ويوضح "الجديد في هذا النظام أننا نتناول مشكلة الملاحة بطريقة عالمية، نبحث عن حلول فضلى على صعيد العالم بأسره".

واستعان البرنامج بشقيه بالذكاء الاصطناعي بشكل واسع مع اختبار أكثر من ملياري سيناريو يسمحان بتجارب توازي مائة مليون ساعة طيران.

ويبقى أمام المهندسين والتقنيين في تولوز وضع اللمسات الأخيرة على هذه المنتجات في أقل من عامين لإنجاز كل التجارب الضرورية والحصول على التراخيص اللازمة لتسويقها.

وعلى صعيد قطاع الطيران، قالت إليزابيث بورن وزيرة البيئة الفرنسية، أمس "إنه أمر صادم أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، مثل باريس - مراكش، وباريس - براغ، إلى 15 يورو فقط، لأنها تكلف الكوكب أكثر من ذلك بكثير".

وأشارت الوزيرة في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا على رحلات الطيران.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أكدت بورن أن حزمة إنقاذ شركة "ايرفرانس-كيه إل إم" الفرنسية الهولندية للطيران كانت "مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة".

ومن المقرر أن يقدم بن سميث الرئيس التنفيذي لـ"اير فرانس-كيه إل إم" خطته الاستراتيجية للشركة إلى اتحادات العاملين في الشركة يوم الثالث من تموز (يوليو) المقبل. ورفضت الوزيرة التعليق على أي شطب محتمل للوظائف في "ايرفرانس-كيه إل إم".