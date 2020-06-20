الأسهم السعودية .. ارتفاع قيم التداول 1027 % إلى 291 مليار ريال في أسبوع

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أغلقت عند 7355 نقطة رابحة 45 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، في أطول سلسلة صعود منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع ثلاث نقاط بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 1024 نقطة.

واستطاعت السوق تجاوز المقاومة 7330 نقطة التي أشير إليها في التحليل الأسبوعي السابق، لكن الإغلاق جاء مع دخول الصناديق الاستثمارية الأجنبية مع المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر "فوتسي-راسيل" للأسواق الناشئة، ما يجعل السوق في تحد من ناحية فنية للحفاظ على هذه المستويات لتعزيز شهية المخاطرة لدى المتعاملين بعد استقرار السوق لأكثر من أسبوعين.

وفشل السوق في الاستقرار عند المستويات الحالية سيدفع بمستثمري قصيري الأجل إلى البيع وتحقيق المكاسب الرأسمالية بعد موجة من الارتفاع.

والعوامل الأساسية لم تتغير كثيرا، فلا تزال مكررات الربحية مرتفعة، والأرباح حتى الآن لم تتحسن في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الأرباح المجمعة لـ158 شركة نحو 76 مليار ريال، بتراجع 27 في المائة، وعند استثناء نتائج "أرامكو" لفارق حجم الأرباح المجمعة للسوق، فإن التراجع يكون بنسبة 38 في المائة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7309 نقاط، حيث حقق أدنى نقطة عند 7229 نقطة فاقدا حينها 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7358 نقطة رابحا 0.66 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7355 نقطة رابحا 45 نقطة بنسبة 0.63 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 1027 في المائة بنحو 265 مليار ريال لتصل إلى 291 مليار ريال، بدعم من إتمام صفقة استحواذ عملاق النفط السعودي أرامكو على حصة 70 في المائة في شركة سابك، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 189 في المائة بنحو 2.4 مليار سهم لتصل إلى 3.7 مليار سهم، بينما الصفقات ارتفعت 9 في المائة بنحو 110 آلاف صفقة لتصل إلى 1.4 مليون صفقة.





أداء القطاعات



تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، واستقرار "التطبيقات وخدمات التقنية"، حيث تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 3.8 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 3.3 في المائة.

وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.25 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.18 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنسبة 91 في المائة بنحو 265 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 2 في المائة بقيمة 5.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 31.20 ريال، يليه "ساب للتكافل" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 23.70 ريال، وحل ثالثا "إليانز" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال.

وتصدر المتراجعة "فيبكو" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 43.60 ريال، يليه "الخبير ريت" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 8.37 ريال، وحل ثالثا "جاكو" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 260 مليار ريال، يليه "سيرا" بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة ملياري ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية