لوفتهانزا قد تبيع بروكسل إيرلاينز أو تدعها تفلس

ذكرت صحيفة لا ليبر اليوم نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها في لوفتهانزا إن شركة الطيران قد تدع وحدتها التابعة في بلجيكا بروكسل إيرلاينز تفلس أو تبيعها.

وقالت بروكسل إيرلاينز، التي توظف 4200 شخص، الشهر الماضي إنها ستخفض أسطولها من الطائرات 30 بالمئة وقوة العمل بواقع الربع لضمان قدرتها على الاستمرار خلال وبعد أزمة فيروس كورونا بحسب رويترز.

وتعطلت محادثات تهدف لإنقاذ شركة الطيران البلجيكية لأسابيع لكن مديري لوفتهانزا، التي ستحصل ذاتها على إنقاذ مالي من الحكومة الألمانية، سيجتمعون مع بروكسل إيرلاينز يوم الاثنين لبحث خطة بشأن مستقبل الشركة. وامتنع متحدث باسم لوفتهانزا عن التعقيب.

كانت الحكومة البلجيكية قالت الشهر الماضي إنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليون يورو (336 مليار دولار) مع لوفتهانزا لإنقاذ بروكسل إيرلاينز إذا كان مستقبلها مضمونا.