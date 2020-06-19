بريطانيا: خفض مستوى التحذير من كورونا بعد النجاح في احتواء الفيروس

خفضت الحكومة البريطانية اليوم مستوى التحذير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت إنها تمكنت من كبح انتشار الفيروس رغم أن البلاد سجلت أعلى عدد من الوفيات بسببه في أوروبا.

وأوصى كبار مسؤولو الطب بحذف تحذير يقول إن "انتقال العدوى مرتفع أو يتزايد بصورة تصاعدية"، وواصلوا التحذير من أن فيروس كورونا لا يزال "ينتشر بشكل عام" وفقا لـ "الألمانية".

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن "انتقال المملكة المتحدة إلى مستوى أقل من التحذير يعد لحظة مهمة للبلاد".

وأضاف هانكوك: "خطة الحكومة تؤتي ثمارها. معدلات العدوى تنخفض بسرعة، قمنا بحماية الهيئة الوطنية للخدمات الصحية و... البلاد تنهض من جديد".

واستعرض كبار مسؤولي الصحة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية البراهين على ذلك ووافقوا على هذه التوصية للانتقال إلى المستوى الثالث من التحذير في أنحاء المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالوا في بيان: "شهدت الدول الأربع انخفاضا مطردا في حالات الإصابة بالفيروس، وهذا وضع مستمر، ولا يعني هذا أن الجائحة قد انتهت حيث أن الفيروس لا يزال ينتشر بشكل عام، وقد تظهر بؤر وبائية محلية"

